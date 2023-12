La grossetana Sendy Giamattei torna in Tv con Fiorello

Grosseto: E' stata richiamata per registrare una nuova puntata del programma di Fiorello “E viva il videobox” per “Viva Rai 2”.

La grossetana Sendy Giamattei torna in Tv e presenta un suo monologo.

Un altro bel riconoscimento per la giovane attrice, sceneggiatrice e scrittrice che da qualche anno ha iniziato un percorso nell'ambito del cinema e della moda. Prima piccolissimi ruoli e comparse, poi ruoli da attrice e sceneggiatrice, la partecipazione al programma di Rosario Fiorello “E viva il videobox” su Rai 2 e in "Fosca Innocenti 2" con Vanessa Incontrada andato in onda su canale 5.

Per il cinema ha ricoperto anche un piccolo ruolo in "Diciannove" per la regia di Giovanni Tortorici e prodotto da Frenedy Film di Luca Guadagnino, ha girato con un ruolo secondario un film internazionale, completamente in lingua inglese, dal titolo "Perfect Match", per la regia di Stefano Sollima prodotto da Viola Film con attori protagonisti Toby Sebastian e Anna Lena Klenke. Ha al suo attivo il film “Lovers” per la regia di Matteo Vicino, il docufilm “Il paradiso di Dante” regia di Giacomo Becherini, il film “Madre Cabrini” regia di Daniela Guerrieri, e poi ancora i video musicali “Ti andrebbe di cambiare il mondo” di Renato Zero e “Al centro” di Claudio Baglioni.

Ha scritto anche due libri “La Trappola” e “Le parole che non ti ho mai detto e la lettera che non ti ho mai scritto”.