Varato i calendario della serie A (debutto con il Genoa di Gilardino) e delle amichevoli prima della tournée americana. La Fiorentina incontrerà il Grosseto allo Zecchini il 1° agosto alle ore 20,45. Contestata dalla massa viola la scelta di abbandonare il progetto di Moena, da parte della tifoseria fiorentina. Una scelta infelice quella di rinunciare alla Val di Fassa per finire nel caldo torrido di Firenze.

Grosseto: E' iniziato il conto alla rovescia per la preparazione della Fiorentina per la prossima stagione che scatterà il 20 agosto e che vedrà debuttare la squadra a Genova contro la formazione dell'ex Gilardino. Abbandonato a malincuore il progetto Moena, per finire nel caldo del Viola Park una scelta a dir poco infelice come quella di imporre il numero chiuso per accedere al nuovo impianto che è ancora in alto mare e che sarà inaugurato solo verso la fine del mese di settembre.

Ma c'è un'altra contestazione, il mercato viola ancora in alto mare, mentre di contro Vincenzo Italiano tuona verso la presidenza in quanto vuole quattro acquisti di valore prima del ritiro, questo quanto promesso da Commisso dopo la finale della Conference di Praga, dove la Fiorentina è uscita di scena in malo modo, come del resto era accaduto poco prima nella finale di Coppa Italia con la banda di Italiano fuori.

Mancano pochi giorni al raduno della squadra previsto per il giorno 11 di luglio al Franchi e da li il gruppo si trasferirà al Viola Park dove nonostante ancora il cantiere in atto i viola inizieranno a correre, mentre viene dato per scontato che l'inaugurazione dovrebbe avvenire alla fine del mese di settembre. Prima della inaugurazione dell'impianto, la squadra viola sarà in tournè negli Stati Uniti e poi in Austria.

Ma ci chiediamo con quale squadra sarà formata visto che fino ad oggi si sono registrare solo chiacchere senza parlare di acquisti certi e anche di cessioni?

E ci chiediamo soprattutto come sarà la squadra schierata al via del campionato?

Domande che al momento non siamo in grado di rispondere.