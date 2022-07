La Fiorentina incanta alla prima uscita. Gran gioco, gol e determinazione

Oltre duemila persone sugli spalti del Centro Sportivo Benatti, tifosi in delirio per il poker realizzato da Luka Jovic, ma incantati anche dalle trame volute e realizzate da Mister Vincenzo Italiano veramente felice per la prima esaltante prestazione della viola.

Moena: Fiorentina in scioltezza ma determinata nella prima uscita ufficiale contro il Real Vicenza, un galoppo che ha permesso di macinare gioco schemi, facendo divertire gli oltre duemila persone presenti, mettendo subito in vetrina Luka Jovic, con standing e ovazioni, ma dando certezze importanti a mister Vincenzo Italiano.

“Primo assaggio della Fiorentina - ha detto - che verrà” mister Italiano molto carico e molto ambizioso vuole fare meglio della scorsa stagione. Impressionato dai ragazzi, Jovic di altissimo livello, deve crescere. Sorpreso da Gollini, Ambrabat cresciuto in maniera incredibile. Bravissimo Jovic, molto bene anche Buonaventura.

Per uno Jovic promosso, c'è un Cabral rimandato e non sembra sereno. Intanto si lavora ai dettagli per Dodò e sicuramente tra pochi giorni sarà a disposizione di Vincenzo Italiano.

Oggi giornata libera per i giocatori che sicuramente andranno a rilassarsi nel centro di Moena, mentre relativamente al ritiro, dal 27 luglio al 5 agosto la Fiorentina sarà in Austria per due amichevoli, mentre il 6 agosto giocherano contro il Betis.