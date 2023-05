Cronaca La Croce Rossa di Grosseto si mobilita per l'emilia-Romagna 25 maggio 2023

Redazione Grosseto: Grande mobilitazione per la Croce Rossa di Grosseto che in questi giorni sta operando in soccorso e a sostegno delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dai violenti fenomeni alluvionali della settimana scorsa. Molti operatori del Comitato, quelli specializzati nelle tipologie di interventi appositamente richiesti dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, sono già partiti alla volta dei territori emiliani flagellati dal maltempo e stanno operando, ognuno secondo i propri specifici ruoli, in supporto ai vari bisogni delle comunità più in difficoltà. I volontari rimasti in sede a gestire l’ordinario non si sono fermati un attimo e stanno anch’essi contribuendo alla causa con una raccolta fondi interna che consentirà al Comitato CRI di Grosseto di elargire un sostegno economico diretto di oltre 5000 euro. Parallelamente, in collaborazione con Conad, saranno allestiti per il prossimo sabato 27 Maggio appositi banchetti all’esterno dei supermercati cittadini per la raccolta di generi alimentari di prima necessità ed a lunga conservazione che la cittadinanza grossetana potrà donare e che saranno recapitati direttamente ai paesi ed alle comunità i cui magazzini di scorte di derrate alimentari sono stati distrutti e resi inagibili dall’alluvione. CRI Grosseto ricorda inoltre a chi ancora non lo avesse fatto, che è possibile versare un sostegno economico alle popolazioni emiliane attraverso la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa nazionale attraverso questo link: dona.cri.it

