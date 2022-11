La Commissione Pari opportunità di Scarlino celebra il 25 novembre

Venerdì è la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: una nuova panchina rossa sarà inaugurata negli spazi della Biblioteca comunale



Scarlino: Venerdì 25 novembre si celebra la Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: a Scarlino, la Commissione Pari opportunità celebra la ricorrenza inaugurando una nuova panchina rossa. Il programma della giornata inizia in Sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino), alle ore 10, con l’incontro con le autorità locali che si sposteranno alle ore 11 negli spazi della Biblioteca comunale (via Citerni, 2) per inaugurare la panchina rossa allestita dai piccoli studenti della scuola primaria del centro urbano capoluogo che saranno presenti all’iniziativa.

Dopo l’appuntamento in biblioteca le autorità si sposteranno a Scarlino Scalo, nel plesso di via Lelli, per vedere i progetti realizzati dagli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado. «Purtroppo ancora oggi – spiega l’assessore alle Pari opportunità, Silvia Travison – le cronache riportano quasi ogni giorno casi di violenza ai danni delle donne, spesso con finali terribili. È doveroso tenere ben presenti questi dati e diffondere una cultura di genere soprattutto nelle nuove generazioni perché questi episodi non accadano più. Per questo la commissione coinvolge ogni anno le scuole locali: i piccoli studenti rappresentano il nostro futuro, che tutti noi speriamo sia migliore rispetto all’attualità».