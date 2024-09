La “Camminata tra gli olivi”: aperta la manifestazione d’interesse per l’organizzazione dell’evento

Prima iniziativa per Manciano come “Città dell’olio”. Assessore Caccialupi: «Un'altra grande opportunità per promuovere il territorio»

Manciano: Il Comune di Manciano da pochi mesi è entrato a far parte del circuito “Città dell’olio”. Il riconoscimento, che arriva dopo quelli ricevuti per la qualità del formaggio e del vino, è stato fortemente voluto dall’assessorato al Turismo, guidato da Andrea Caccialupi.





E domenica 27 ottobre in tutta Italia è in programma l’evento la “Camminata tra gli olivi”. «Entrare in queste associazioni – spiega l’assessore – significa accrescere la promozione del nostro territorio: l’enogastronomia è un asset che attira turisti tutto l’anno, uscendo dal tradizionale periodo estivo quando la Maremma ha il picco di presenze. Ma, per promuovere Manciano, abbiamo bisogno di tutti: l’impegno deve essere necessariamente sinergico altrimenti gli sforzi dell’Amministrazione comunale vengono inevitabilmente vanificati. Invito le associazioni, i produttori di olio e i ristoratori a prendere parte alla manifestazione d’interesse così da poter organizzare un bell’evento».

La “Camminata tra gli olivi” prevede una passeggiata adatta a tutti, grandi e piccoli, alla scoperta del patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde. Ogni Comune seleziona un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

La “Camminata tra gli olivi” può essere articolata in percorsi di trekking, escursioni in bici o a cavallo che prevedano anche degustazioni di olio e/o prodotti tipici del nostro territorio, visite ai frantoi, mini tour del territorio, attività ludico-didattiche, coinvolgendo bambini, famiglie, giovani e adulti. Scopo dell’evento, è far scoprire e comprendere la civiltà olivicola attraverso la conoscenza degli aspetti storico paesaggistici ed ambientali del proprio territorio.

Per rispondere all'avviso c'è tempo fino a martedì 17 settembre. Per partecipare gli interessati devono compilare il modulo presente sul sito del Comune, da consegnare a mano all'ufficio protocollo, o da inviare con pec all'indirizzo: comune.manciano@postacert.toscana.it, oppure per email all'indirizzo giulia.rinaldi@comune.manciano.gr.it.