Attualità La Biblioteca di Magliano in Toscana è aperta un pomeriggio in più a settimana 28 gennaio 2025

28 gennaio 2025 109

109 Stampa

Redazione

Dal 29 gennaio al 30 aprile apertura straordinaria ogni mercoledì, per offrire un ulteriore servizio ai cittadini Magliano: Sarà aumentata di tre ore settimanali l’apertura della Biblioteca comunale di Magliano in Toscana. Da domani, mercoledì 29 gennaio, infatti, oltre al consueto orario di apertura mattutino, la Biblioteca, che si trova in corso Garibaldi 8 a Magliano, accoglierà i cittadini anche nel pomeriggio. Un prolungamento orario, che sarà in vigore, per il momento, fino al 30 aprile, che porta complessivamente a 21 ore di apertura al pubblico e che va nell’ottica di incrementare la possibilità dei cittadini di fruire dei servizi della Biblioteca che fa parte anche della Rete Grobac, delle Biblioteche della Maremma e dell’Amiata. Da questa settimana, quindi, e fino a fine aprile, la Biblioteca sarà aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle 8.30 alle 12.30, e ogni martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18. Iscrivendosi alla Biblioteca e quindi alla Rete Grobac è possibile attivare prestiti di materiali come libri, dvd e altri documenti, anche provenienti da altre strutture del territorio, avere accesso alla media library online, un ricchissimo patrimonio gratuito di pubblicazioni, ebook, riviste, film, restituire prestiti attivati in altri luoghi della Rete provinciale delle Biblioteche. Inoltre, si può partecipare agli eventi che, nel corso dell’anno, sono promossi dalla Biblioteca comunale di Magliano: come il gruppo di lettura che, nel mese di febbraio, si riunirà venerdì 14 febbraio. Tutti i servizi sono gratuiti; per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 594337 o scrivere a biblioteca@comune.maglianointoscana.gr.it Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità La Biblioteca di Magliano in Toscana è aperta un pomeriggio in più a settimana La Biblioteca di Magliano in Toscana è aperta un pomeriggio in più a settimana 2025-01-28T15:45:00+01:00 273 it La Biblioteca di Magliano in Toscana è aperta un pomeriggio in più a settimana. Dal 29 gennaio al 30 aprile apertura straordinaria ogni mercoledì, per offrire un ulteriore servizio ai cittadini PT1M /media/images/Palazzo-Civico-Magliano-2.jpg /media/images/thumbs/x600-Palazzo-Civico-Magliano-2.jpg Maremma News Magliano in Toscana, Tue, 28 Jan 2025 15:45:00 GMT