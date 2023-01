Attualità La Befana del Comitato per la Vita in visita ai piccoli pazienti di Pediatria 6 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Il Comitato per la Vita di Grosseto ha voluto far sentire la sua vicinanza ai piccoli pazienti della Pediatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto in occasione della Festa della Befana. La vecchina più amata dal bambini è volata la sera di giovedì 5 gennaio fino all'ospedale donando calze e doni e regalando un momento di spensieratezza. “Donare questi regali direttamente nelle mani dei bambini dopo la pandemia è un bellissimo segnale di ritorno alla normalità e una grande gioia”, ha dichiarato Oreste Menchetti presidente del Comitato per la vita che ha aggiunto: “Voglio poi rivolgere un pensiero ai medici e tutti gli operatori sanitari del reparto di Pediatria che anche in questi giorni di festa non fanno mai mancare il loro impegno e professionalità per assistere al meglio questi bambini”. “Ringrazio e il Comitato per la vita per questa bella iniziativa – ha aggiunto il dott. Michele Dentamaro direttore del presidio ospedaliero di Grosseto –, un gesto che dimostra la loro grande attenzione all'ospedale Misericordia”.

