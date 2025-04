La bandiera della Croce Rossa sventola a Giannutri

Isola del Giglio: In una delle perle dell'arcipelago toscano, l'isola di Giannutri, la Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d'Argento è presente da alcuni anni, in accordo con il Comune dell'Isola del Giglio e con il Comitato Regionale CRI Toscana. L'isola di Giannutri, un'area protetta e un vero gioiello naturale, ha visto la nascita di questo impegno con l'intento di offrire assistenza anche in un contesto delicato e unico come quello dell'arcipelago toscano.

I volontari che hanno ideato questa esperienza pionieristica sono il primo delegato CRI dell'isola, Giorgio Pazzaglia, residente a Giannutri, e Michele Casalini. Negli anni, sono riusciti a formare due o tre persone residenti sull'isola, che hanno conseguito il brevetto di Croce Rossa e hanno saputo coniugare la vita nell'isola (dove il tempo sembra essersi fermato a un secolo fa) con il nuovo e significativo ruolo di volontari.

Questi residenti si sono divisi tra i servizi di Croce Rossa e le loro attività lavorative, che li vedono impegnati, generalmente, tra Porto Ercole e la splendida Giannutri. Il velista e direttore sanitario della Croce Rossa Dott. Giorgio Rizzardi – anch'egli grande appassionato di Giannutri – ci parla di un nuovo operatore che vive praticamente sul mare per le sue attività professionali, e che, quando possibile, si occupa della manutenzione dell'ambulanza della Croce Rossa, posizionata sull'isola, un servizio fondamentale per la sicurezza sanitaria dei residenti e dei turisti. "Adoro il mare e la natura, dove trascorro la maggior parte della giornata", ci racconta. "Ora che indosso la divisa della Croce Rossa, sono felice di poter essere d'aiuto in caso di emergenze sanitarie, sia per i residenti che per i turisti." Inoltre, il volontario ha sottolineato: "Stiamo lavorando per potenziare i servizi attuali, creando una postazione attiva tutto l'anno e con una propria logistica, come abbiamo discusso recentemente con il Sindaco dell'Isola del Giglio, Armando Schiaffino, il Presidente Regionale CRI Toscana, Lorenzo Andreoni, il Vice Presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Stefano Feri, e una delegazione della CRI Costa d'Argento composta da Michele Casalini, Giorgio Rizzardi, Pietro Galassi, Mauro Pasquarelli, Piera Casalini e Antonella Escardi." Questo impegno costante testimonia la dedizione della Croce Rossa nel garantire sicurezza e assistenza in un'isola protetta, in un ambiente unico come quello di Giannutri, dove la cura del territorio e delle persone vanno di pari passo.