“La banda in galleria” con la Filarmonica “Città di Grosseto”

Natale in musica a Aurelia Antica Shopping Center con “La banda in galleria”. L'appuntamento è per il pomeriggio di domenica 15 dicembre a partire dalle ore 16: l'iniziativa rientra nel ricco calendario di eventi natalizi del centro commerciale Aurelia Antica e vedrà la partecipazione della Società filarmonica “Città di Grosseto”, che intratterrà tutti con i grandi classici natalizi e non solo, creando un’atmosfera magica.

Grosseto: «Sarà un’iniziativa dedicata alla musica bandistica, eseguita da un’orchestra composta da fiati e percussioni – spiega Paolo Lecci, presidente della Società filarmonica “Città di Grosseto” –. A partire dalle ore 16 circa porteremo musica e allegria tra i negozi, passeggiando per tutto il centro commerciale, ovviamente senza disturbare le attività di vendita. Con Aurelia Antica Shopping Center c'è un rapporto speciale, è stata nostra sostenitrice durante il concertone del primo dicembre e ci fa piacere offrire questa esibizione natalizia».

«La Filarmonica – dichiara Martina Guadalti, responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica Shopping Center – arricchisce da tempo la nostra offerta di eventi. Siamo felici di accogliere i musicisti ancora una volta e di offrire a tutti un pomeriggio di intrattenimento, cogliendo l’occasione per augurare un felice Natale».

