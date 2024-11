La Asl Toscana sud est vince il Premio Sanità dello Smartphone d’Oro 2024

Per il progetto social “Pillole di Emergenza – Urgenza”

Grosseto: La Asl Toscana sud est vince lo Smartphone d’Oro 2024 categoria Sanità. La cerimonia di premiazione - per il concorso ideato e promosso dall'associazione PA Social, dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche - si è svolta oggi pomeriggio a Binario F, a Roma. La Asl Tse è stata premiata per il progetto social “Pillole di Emergenza – Urgenza”, brevi video dimostrativi per offrire alla cittadinanza consigli utili e pratici in caso di urgenze sanitarie.





Cosa fare se si vene morsi da una vipera? Cosa non dobbiamo fare in caso di incidente? Come funziona la chiamata al 112? Non sempre è facile mantenere il sangue freddo e sapere cosa fare in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Cercare di orientare le persone nella gestione delle emergenze è stato l’obiettivo del progetto promosso dalla UOC Relazioni interne e comunicazione inclusiva e di equità e dell’UOSD Comunicazione esterna, in sinergia con il Dipartimento dell’emergenza urgenza e con il Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche dell’Asl Toscana Sud Est. I video - realizzati grazie ai contributi del personale medico e infermieristico dei Pronto Soccorso e del 118 di Arezzo, Grosseto e Siena - sono stati pubblicati nei canali social aziendali. Qui la playlist con le Pillole Emergenza - Urgenza: https://youtube.com/playlist?list=PLvIkZVq8LA11JbI9tH883dtvFoXv0eQMm&si=s3-Ll-RieySHADhg

“Un premio che ci rende orgogliosi e che dà lustro alle nostre professioniste e ai nostri professionisti - sottolinea Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana sud est -. Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, che ha come filosofia di fondo quella di spiegare con parole semplici alcuni buoni comportamenti da tenere e sfatare alcuni miti duri a morire quando parliamo di sanità e di emergenza”.

“Raccontare la sanità è un processo articolato e complesso - spiega Daniele Baldi, direttore UOC Relazioni interne e comunicazione inclusiva e di equità -. La Asl Toscana sud est ha cercato di farlo mettendosi nei panni del cittadino attraverso video semplici e comprensibili da chiunque. E i risultati sono stati ottimi, come il premio di oggi dimostra”.

“Siamo molto felici che il nostro Dipartimento di Emergenza Urgenza abbia contribuito a questo progetto della Asl Tse - commenta Mauro Breggia direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est -. L’idea vincente è stata quella di crea un format molto utile e pratico per tutti, che può aiutare anche nella gestione emotiva quando ci si trova ad affrontare piccole o grandi urgenze sanitarie”.