L’Under 19 dell’Atlante Grosseto vince alla grande sul parquet del Prato Calcio a 5

Grosseto: L’ Atlante Grosseto Under 19, seppur in formazione largamente rimaneggiata, regola per 5-0 il Prato Calcio a 5 in trasferta.



Le premesse però nella mattinata di ieri non sono state delle migliori, dato che alla convocazione al Palabombonera non si sono presentati ben cinque giocatori dei dodici convocati, chi per influenza chi per motivi familiari, che comunque avevano avvisato la società e mister Jukic.

Quando è iniziata la partita, visto che in panchina l’Atlante aveva solo due cambi, i pratesi sono partiti a mille e inizialmente hanno provato a mettere in difficoltà i grossetani che però dopo pochi minuti mister Jukic ha sistemato l’assetto difensivo e di lì a poco sono arrivati i gol di Tammaro e Allegro, con il tempo che si chiude con il doppio vantaggio dell’Atlante.

Nella ripresa, escluso qualche velleità dei lanieri, la partita è sempre stata nelle mani di Chisci e soci che poi hanno arrotondato il risultato con le reti di Tammaro e la doppietta dello spagnolo Yasir, che con questi gol arriva a quota di 19 reti raggiungendo il quinto posto nella classifica dei marcatori.

Domenica prossima l’Atlante Grosseto alle 11, riceverà al Palabombonera il Comauto Pistoia.

Questo il tabellino della partita: Prato Calcio a 5-Atlante Grosseto 0-5.

Prato Calcio a 5: Sottosanti, Giachi, Pina, Panerai, Ballerini, Tempesti, El Khaldouni, Panchetti, Bobocea, Fazzini, Angelillis, Castelli. Allenatore Giuseppe Abruzzese.

Atlante Grosseto: Chisci, Yasir, Imperato Tammaro, Allegro, Gobbini, Marino. Allenatore Ivo Jukic. Arbitro Ivan Treglia di Formia. Cronometrista Roberto Galasso di Aprilia,

Marcatori in ordine cronologico: Tammaro, Allegro, Yasir, Tammaro, Yasir.