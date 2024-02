L’Under 19 dell’Atlante Grosseto non va oltre il pari

Grosseto: L’ironia della sorte e del calendario, ha messo domenica mattina alle 11 in programma la partita del penultimo turno di campionato Under 19 di calcio a 5, dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, al palazzetto dello sport di San Giovanni Valdarno, che è ubicato proprio a pochi metri di distanza dalla stadio “Fedini della cittadina del Valdarno, dove nel pomeriggio alle 14,30 era di scena la gara del campionato di “Serie D” l’Unione Sportiva Grosseto del “patron” Gianni Lamioni che anche lo sponsor principale dell’Atlante Grosseto “sua creatura” dal 1995.



Entrambe hanno pareggiato, l’Atlante per 4-4 e forse vede svanire il sogno play-off, dopo essere stata in vantaggio per 4-2, mentre il Grosseto nel pomeriggio stesso pari ma 1-1, al termine di una gara ben giocata che avrebbe meritato i tre punti.

Questo in poche parole per dire che quando il sottoscritto alle 12,30 circa è arrivato davanti allo stadio di San Giovanni parcheggiando la macchina c’era il pulmino della squadra che aspettava i ragazzi dell’Under dell’Atlante per fare ritorno a Grosseto e in contemporanea arrivava allo stadio il pullman dell’Us Grosseto.

Detto di questa curiosa coincidenza, parliamo dell’occasione persa dai ragazzi di mister Jukic che in vantaggio di due gol, 4-2, nella ripresa sono stati raggiunti dai locali sul 4-4 vedendo, forse, svanire le possibilità di approdare in extremis ai play-off, almeno che domenica 10 marzo l’Atlante al Palabombonera di Grosseto batta la Mattagnanese, e questo almeno sulla carta è probabile, mentre è più difficile che la Sangiovannese possa perdere a Fucecchio che non ha più nulla da dire in questo campionato, ma, mai dire mai.

Questo il tabellino della partita.

Sangiovannese-Atlante Grosseto 4-4

Sangiovannese: Panichi, Matteini D., Bellocci, Taddeucci, Venuti, Nannavecchia, Matteini, G. Pugliese, Manetti, Muzzi, Pavanello, Sbragi. Allenatore Diaz.

Atlante Grosseto: Chisci, Imperato, Lessi, Nocentini, Allegro, Yasir, Kamberi, Marino, Gobbini, Bellucci. Allenatore Ivo Jukic.

Arbitro: Davide Delgadillo di Pontedera, cronometrista Giuseppe Savio Conticello di Firenze.

Marcatori: Manetti, Matteini D. Pugliese e Muzzi, per la Sangiovannese, Lessi (2), Yasir, Imperato.