L'ultima notte d'estate al Giardino Viaggio di Ritorno tra arte, musica e stelle

Una Notte al Giardino al parco d’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti

Castiglione della Pescaia: Un’ultima serata speciale, che unisce l’incanto delle immagini all’immaterialità del suono, attende il pubblico giovedì 29 agosto alle 21.15 al Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti.

Nel cuore della campagna di Buriano, a Castiglione della Pescaia, va in scena il terzo appuntamento estivo di Una Notte al Giardino, durante il quale tutti i partecipanti avranno la possibilità di visitare il parco d’arte contemporanea — l’unico in Italia dove opere e maxi—installazioni nascono tutte dal recupero, il riciclo e l’assemblaggio di materiali di scarto — sotto il cielo stellato, accompagnati dalle note del maestro Samuele Luti.

Una stagione eccezionale quella del 2024 al Giardino, tra i protagonisti della rubrica social #ToscanaContemporanea promossa del Consiglio Regionale della Toscana, che per la prima volta dalla sua fondazione apre i cancelli dopo l’orario del tramonto per condividere con appassionati d'arte, di ecologia, di musica e non solo un’esperienza artistica e sensoriale diversa e affascinante.

Il programma

L’evento avrà inizio alle 21.15 con la visita guidata da Rodolfo Lacquaniti. Un viaggio alla scoperta delle creature e dei tanti mondi che abitano il parco: dalle immense Balene di lamiera e reti da pesca alle Formiche giganti realizzate con scarti di gommoni recuperati nelle acque del mare; dalle Sfere di Luce che trasformano i resti dei vetri delle fonderie in gioielli al mistero di plastica, manichini e rami secchi de Il Ragno e la Mutante. Oltre 200 opere, all’aperto e non, saranno protagoniste e compagne di una notte dai contorni magici, adatta agli adulti e a bambini di ogni età.

Il percorso si snoderà attraverso campi e oliveti, che abbattono i confini murari dei musei tradizionali per trasformarsi nella naturale scenografia delle installazioni site—specific dell’artista. Ad accompagnare il cammino e arricchire di pathos la visione e la narrazione di queste immagini, sarà il musicista Samuele Luti.

A conclusione, l’artista Rodolfo Lacquaniti inviterà il pubblico a prendere parte a un aperitivo di saluto all'estate con i vini di Casale Pozzuolo e le stuzzicherie locali offerte dal nuovo supermercato Conad di Castiglione della Pescaia in via del Padule e dai punti vendita Conad e PetStore Conad di Grosseto.

Per partecipare all'ultimo appuntamento di Una Notte al Giardino è obbligatorio prenotare sul sito web del Giardino Viaggio di Ritorno: www.viaggiodiritorno.it. L’evento è aperto e adatto ad adulti e bambini. A ogni visitatore è consigliato di portare una torcia per rendere l’esperienza più suggestiva.

Chi non potrà prendere parte all’evento di giovedì 29 agosto alle 21.15, può comunque visitare il Giardino durante gli appuntamenti diurni di settembre: giovedì 5 e giovedì 12 alle 17 e tutti i sabati e le domeniche del mese, sempre alle 17. Prenotazioni attive su www.viaggiodiritorno.it.

Sul sito web è inoltre possibile consultare il calendario delle visite guidate di ottobre e novembre 2024.

Per informazioni, contattare l'indirizzo e—mail giardinoviaggiodiritorno@gmail.com o il numero di telefono (+39) 333 869 4020.