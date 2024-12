L’U.S. Grosseto ingaggia l'attaccante Adama Sane

Grosseto: L’U.S. Grosseto annuncia l’ingaggio di Adama Sane, attaccante classe 2000 capace di ricoprire il ruolo sia di prima che di seconda punta.

Il giocatore arriva dalla Serie A maltese, dove ha vestito la maglia del Gzira, realizzando due gol in otto partite. Nonostante la giovane età, vanta già 58 presenze e 6 reti in Serie C tra Latina, Gelbison e Arezzo. La sua formazione calcistica è avvenuta nel settore giovanile dell’Hellas Verona, dove ha disputato 68 incontri tra Under 18 e Primavera, realizzando ben 38 gol.

Benvenuto a Grosseto Adama Sane.