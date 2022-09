L'Orchestra sinfonica in concerto alla Biblioteca Chelliana nella “Notte visibile”

Sabato 24 settembre l'esibizione della sezione archi con la direzione di Laura Bianchi



Grosseto: La stagione concertistica 2022 dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” prosegue con un evento speciale: un concerto che si inserisce nella Notte visibile della cultura, in programma sabato 24 settembre alle ore 21.15 nel chiostro della Biblioteca Chelliana. La sezione archi dell'ensemble si esibirà sotto la direzione di Laura Bianchi.

Il programma del concerto prevede l'esecuzione di “Stardust” di Carmichael, “The entertainer” di Joplin, “Oblivion” di Piazzolla, “Moonlight serenade” di Miller, “Jazz pizzicato” di Anderson, “ Gabriel’s oboe” di Morricone, “Moon river” di Mancini, “Nino medley” di Rota (elaborazione di Riccardo Cavalieri), “Amapola” di Lacalle e “Palladio” di Jenkins.





Laura Bianchi, violoncellista senese, ha perfezionato i suoi studi sotto la guida di Massimo Macrì, primo violoncello dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai e ha frequentato corsi di musica da camera fra cui il corso di quartetto d'archi all'Accademia “Arts academy” di Roma e i corsi a Fiesole come violoncellista dell'Orchestra giovanile italiana sotto la guida di maestri come Caramia, Zanettovich, Centurione, Faja, Michelucci, Bellugi, Vernikov esibendosi in molteplici formazioni cameristiche. Dal 1991 è direttore stabile dell'Orchestra da camera “Carlo Cavalieri” di Grosseto e – all'interno della stessa formazione – mantiene i ruoli di primo violoncello e solista e di componente del quartetto d'archi. Dal 1994 è primo violoncello dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e si è esibita in prestigiose sale da concerto, in Italia e all'estero, oltre a collaborare con la stessa orchestra come direttore. Svolge anche attività didattica per le classi di violoncello, musica d'insieme e orchestra e attualmente è docente delle stesse classi all'Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.

Ingresso: biglietto unico a 10 euro; prenotazioni: 333 5372994

In caso di maltempo il concerto sarà annullato.