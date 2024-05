L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna agli Industri con Beethoven e Schubert

Grosseto: Beethoven e Schubert saranno i protagonisti del concerto dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in programma domenica 26 maggio alle ore 21 al Teatro degli Industri di Grosseto. L'orchestra sarà condotta per l'occasione da Grigor Palikarov ed eseguirà il “Coriolano, ouverture in Do minore op. 62” di Ludwig Van Beethoven e la Sinfonia n. 9 “La grande in Do maggiore D 944” di Franz Schubert.



Chi vuole acquistare i biglietti in prevendita può chiamare l'infoline dell'orchestra al numero 333 5372994; i biglietti saranno comunque in vendita anche al botteghino del teatro prima del concerto.

Grigor Palikarov (Plovdiv, Bulgaria, 1971 si è diplomato nella sua città natale e ha poi conseguito un master all'Accademia nazionale di musica a Sofia in quattro diverse materie musicali: direzione d'orchestra e di coro, composizione e pianoforte. Nel 2000 è stato nominato direttore dell'Opera e del balletto nazionale di Sofia e ha ricoperto l'incarico per quasi vent'anni: il suo attuale repertorio comprende più di 60 diverse opere e balletti. Oggi Palikarov è professore di Direzione d'orchestra all'Accademia nazionale di musica “Vladiguerov” di Sofia e direttore artistico generale dell'Orchestra sinfonica “Pazardzhik”. Si esibisce regolarmente come direttore ospite con orchestre e compagnie d'opera in tutta la Bulgaria e dirige orchestre in Italia, Polonia, Spagna, Slovenia, Messico, Taiwan, Paesi Bassi, Giappone, Corea, Germania, Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Usa, Russia e Ucraina. Tra le altre ha diretto la Royal Belgian Philharmonic Orchestra di Bruxelles, la National Opera and Ballet di Lubiana, il “New Tone” Vienna Chamber Ensemble, l'Opera e Balletto di Stato di Krasnoyarsk in Russia, l'Orchestra sinfonica di Sanremo e l'Orchestra sinfonica di Bari. Oltre ad essere direttore d'orchestra, Palikarov è anche compositore e pianista: alcune delle sue opere sono state eseguite in numerosi festival e registrate.

Nelle foto: il direttore d'orchestra Grigor Palikarov