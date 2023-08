L’omaggio a Riccardo Marasco chiude la rassegna “Castello d’Autore”

Lunedì 7 agosto alle ore 21.30 la Toscana, tra sacro e profano, nello spettacolo che ripropone le opere del “menestrello di Firenze”



Scarlino: Sarà l’omaggio a Riccardo Marasco, lunedì 7 agosto alle 21.30, a chiudere la rassegna musicale “Castello d’Autore”, la manifestazione organizzata dall’associazione M.Arte per conto del Comune di Scarlino, in uno degli scenari più belli della Maremma.





Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla figura di Riccardo Marasco, “menestrello di Firenze”, cantante, autore, ricercatore, cultore e storico della canzone popolare toscana e non solo. La sua brillante personalità di esecutore e uomo di spettacolo ha fatto in modo che fin dagli anni Sessanta la musica popolare e tradizionale si diffondesse capillarmente fra la gente e anche fra i giovani. Silvio Trotta, compagno artistico per vent’anni di Riccardo Marasco, e Lisetta Luchini, una delle interpreti più autorevoli del canto popolare della sua terra, sono gli ideatori di questo progetto che dà vita a uno spettacolo divertente e frizzante e, soprattutto, fedele al grande livello artistico e culturale che ha caratterizzato tutta la sua carriera.

La complessità artistica e umana di Riccardo Marasco, la sua voce, il suo bel fraseggiar toscano, la sua sagace ironia, la sua cultura storica e musicale sono ineguagliabili e possono solo essere raccontate in un tentativo affettuoso di rievocare le tante emozioni che ha regalato al suo pubblico. Lo spettacolo, lontanissimo da qualsiasi idea di “cover”, intreccia brani provenienti dai vari repertori di cui Marasco si è interessato. A questo proposito, raccontava: “Senza il suono sarebbe il buio! Ora si sa, nell'animo umano c'è il basso e l'alto e tante volte vanno bene a passeggio insieme e producono capolavori! La mia ricerca si è rivolta a repertori di ogni tipo: dai canti carnascialeschi o erotico-sentimentali a quelli religiosi, da quelli anarchici a quelli di protesta sociale, a quelli sacri o spirituali.”

La Toscana tra sacro e profano vuole essere una testimonianza di queste sue ricerche e quindi sono presenti i canti tradizionali, i canti dedicati alla sua Firenze e i canti sacri. Non mancano le sue interpretazioni di brani di altri autori toscani come Spadaro, Vitali e Malfatti. Le voci saranno quelle di Lisetta Luchini e Massimiliano Giuntini, quest’ultimo fedelissimo fan del Maestro.

Con la direzione artistica di Silvio Trotta e Lisetta Luchini, produzione dell’associazione culturale "Musicanti del piccolo borgo", lo spettacolo vedrà: Silvio Trotta al mandolino, mandoloncello, chitarra battente; Lisetta Luchini voce, chitarra; Massimiliano Giuntini voce, chitarra; Alessandro Bruni, chitarra; Marna Fumarola violino; Marta Marini mandolino, chitarra; Alessandro Moretti fisarmonica.

I biglietti degli eventi si possono acquistare su Pisana.marte.18tickets.it. Per informazioni è possibile contattare lo Iat Follonica, allo 0566 52012, oppure allo Iat Scarlino allo 0566 866288.