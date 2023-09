L’ITALIATORNAVINCENTE: gazebo di Fratelli d’Italia sabato mattina a Grosseto

Grosseto: #L’Italiatornavincente, è con questo slogan che il circolo di Fratelli d’Italia Grosseto sarà presente sabato mattina (10-12:30), in pieno centro storico nei pressi del bar Chalet in corso Carducci, con un gazebo appositamente allestito per incontrare la cittadinanza grossetana ed esporre quanto ha fatto in questi 10 mesi il governo Meloni.



“L’appuntamento di sabato mattina, - dice Luca Vitale, consigliere comunale e presidente del circolo FDI Grosseto - sarà un momento d’incontro e anche confronto con i cittadini che si vorranno fermare presso il nostro gazebo per parlare della politica nazionale, e perché no anche locale”.

Nel corso della mattinata sarà consegnato un volantino con i punti principali portati a segno dal governo Meloni in questa prima parte di legislatura. Nel contempo, saranno raccolte le adesioni per il tesseramento a Fratelli d’Italia.