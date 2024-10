L’Italia s’illumina di Verde, Il Comune illuminato per la Giornata mondiale della salute mentale

Follonica: In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale del 10 Ottobre 2024, il Comune di Follonica patrocina l’evento “L’Italia s’illumina di Verde” e illumina il Palazzo comunale di verde per accendere i riflettori e sensibilizzare i cittadini sul tema del disagio mentale...perchè non c'è salute senza salute mentale



Il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute mentale ODV, impegnato nella salvaguardia dei diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie, ha richiesto all’ente il patrocinio dell’ente, concesso, per la Giornata Mondiale della Salute Mentale del 10 Ottobre 2024. Lo scopo, oltre all’adesione all’evento “L’Italia s’illumina di Verde” è anche funzionale a dare risalto alla necessità di potenziare i servizi territoriali per garantire maggior assistenza alle persone con disagio mentale ed alle loro famiglie e sottolineare l’impegno dei volontari che operano in questo settore.

L’ iniziativa “L’Italia s’illumina di Verde” , rivolta alle amministrazioni pubbliche italiane, prevede di illuminare di verde gli edifici simbolo delle città aderenti in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

E Follonica risponde illuminando il Palazzo comunale e aderendo a “L’Italia s’illumina di Verde” per porre l’attenzione pubblica sul disagio dei disturbi mentali, depressione e ansia, che affliggono sempre più persone di varie fasce di età e che si evidenziano sempre più di frequente nei posti di lavoro considerando altresì, che le persone sofferenti di tali disturbi e le loro famiglie spesso sono oggetto di isolamento e bersaglio di pregiudizi.