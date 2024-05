L'inestimabile valore degli anziani

Grosseto: Gli anziani rappresentano una parte importante della nostra società e hanno un grande valore sia a livello sociale che economico. Il loro contributo alla comunità, come mentori capaci e consiglieri affidabili, non deve essere trascurato, essendo portatori di cultura, storia personale e radicate tradizioni. E' vero, spesso si trovano a dover fare i conti con una serie di difficoltà legate alla vecchiaia ed è nostro compito assicurarci che dispongano degli strumenti necessari per affrontare tali situazioni.

In questa ottica, la solidarietà intergenerazionale è un elemento chiave del benessere degli anziani. La solidarietà intergenerazionale aiuta le persone anziane ad avere più supporto e comprensione, nonché un miglioramento del loro benessere fisico, mentale ed emotivo. Aiuta gli anziani a rimanere connessi con la società in cui vivono e fornisce loro cura, amore e comprensione, cose essenziali per il loro benessere. Inoltre, crea momenti di discussione, di riflessione con nuove generazioni e incoraggia gli anziani a sentirsi parte della sfera pubblica e a consolidare il sentimento di inclusione.

Di questo e tanto altro parleremo con Mirella Rossi e Roberta Priami giovedi 9 Maggio alle ore 17,30 durante la conversazione sul tema "Anziani: un giovane orizzonte". L'argomento trattato sarà accompagnato da una proposta di progetto in linea con le ipotesi realizzative più innovative oggi previste per il mondo degli anziani. Tutto ciò si svolgerà nell'ambito dei Pomerigggi Culturali a Villa Donati in viale Manetti 7 giovedi 9 Maggio ale ore 17,30 .