Annullato l'evento "Symphonika on the Rock" del prossimo 25 novembre al Teatro Moderno

Grosseto: Con grande rammarico Into The Music Productions comunica che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, l’evento "Symphonika on the Rock" previsto per il prossimo 25 novembre 2023 al Teatro Moderno di Grosseto è annullato.

Per difficoltà tecniche e di produzione imprevedibili e non risolvibili in tempi necessari, il concerto viene cancellato. Nonostante la buona volontà nel cercare di recuperare la data, non è possibile prevederne lo spostamento a breve, sia per il fitto calendario degli eventi del teatro, sia per gli impegni già presi precedentemente dai Symphonika.

I possessori dei biglietti acquistati su TicketOne potranno fare richiesta di rimborso tramite il link https://www.rimborso.info/ , entro e non oltre il giorno 09 Dicembre 2023.