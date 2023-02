L'Edilfox esce dalla Coppa Wse a Bassano: gara chiusa ai rigori

Grosseto: Si ferma a Bassano del Grappa l’avventura europea 2022-2023 dell’Edilfox Grosseto, nonostante lo scoppiettante pareggio per 9-9 sul campo dell’Ubroker Bassano arrivato al termine di una partita incredibile, risolta ai rigori, che i ragazzi di Michele Achilli sono riusciti a rimettere in piedi due volte, alla fine dei cinquanta minuti con una rimonta finale sensazionale, da 4-2 al 4-5 nel giro di quattro minuti e nei supplementari, effettuando un nuovo sorpasso dopo il 5-5 di Coy (autore di quattro reti). Ai rigori De Oro ha mandato a lato, Nacevich è stato fermato da Veludo. E’ stato un epilogo amaro solo ai fini del risultato, perché la squadra ha superato a pieni voti questo esame, uscendo a testa alta dalla prima coppa della sua storia, con qualche recriminazione, ma con la consapevolezze di poter continuare a essere protagonisti nella stagioni, con gli obiettivi della Coppa Italia e del campionato, che possono garantire una nuova avventura in Europa.



Il Grosseto ha dominato l’incontro di Bassano, valido per il ritorno degli Ottavi della WSE Cup, è andato sotto a causa di due tiri da lontano e di tre tiri diretti, ma quello che rimarrà nell’album dei ricordi è il finale che ha portato le squadre ai rigori.





La prima occasione del match in Veneto capita nella stecca di Muglia con una punizione di prima, che viene fermata molto bene da Giovanni Menichetti. Una magistrale punizione di prima di Pablo Saavedra, conclusa con un alza e schiaccia, porta in vantaggio al 4’. L’Ubroker prova a recuperare ma Menichetti ferma molto bene il tentativo di Amato, ma è il Grosseto che tiene il pallino del gioco. Un gran tiro dalla distanza di Alberto Pozzato ristabilisce però la parità al decimo minuto.

Tutto da rifare per i ragazzi di Achilli, che sfiora subito il vantaggio. Un fallo di Pozzato su Paghi, riporta Saavedra in lunetta, ma stavolta Veludo ipnotizza il capitano biancorosso. In power play l’Edilfox assedia la metà campo avversaria, ma i tiri di Paghi e Saavedra vengono fermati dal portiere locale che qualche minuto dopo compie almeno tre miracoli sulle conclusioni ravvicinate dell’Edilfox. Un contatto in area grossetana viene sanzionato con il blu a Rodriguez. Marc Coy si vede parare il rigore da Menichetti, ma lo batte con un pallonetto sulla respinta. A pallina lontana Sgaria viene abbattuto in area, l’arbitro concede il rigore e Scuccato colpisce il palo. A 2’25 Coy porta Bassano sul 3-1 con una punizione spettacolare sul decimo fallo dell’Edilfox. Nella ripresa non cambia la musica con il Cp Grosseto che costruisce veloci azioni e si presenta al tiro, trovando sulla sua strada il portiere veneto. Al 6’ il Grosseto non riesce a sfruttare con Alex Mount, fermato da Veludo, che respinge. Sulla respinta l’attaccante grossetano colpisce la traversa. All’11’ Mount si ripresenta in lunetta, ma Veludo neutralizza nuovamente la conclusione del biancorosso. Al 13’, dopo la seconda espulsione di Rodriguez, Bassano usufruisce di una punizione parata da Menichetti. Il numero uno grossetano ferma anche il rigore di Coy. L’Edilfox riesce ad accorciare le distanze al 15’ (deviazione vincente di Cabella sul tiro di Paghi), ma l’arbitro annulla per la stecca alta dell’attaccante biancorosso. A nove minuti dalla fine l’ennesima espulsione manda sul dischetto Saavedra, il quale viene fermato con il braccio di richiamo, da terra.





A sette minuti dalla fine è Coy Grau (tripletta per lui), con una bella azione di contropiede trova il 4-2, anche se il palo di Baggio su tiro diretto ha evitato la quinta rete locale. Grosseto però non molla e nel giro di quattro minuti rimette in piedi una partita che sembrava ormai persa: Mario Rodriguez con due tiri da lontano porta la squadra sul 4-3, Franchi in mischia trova il pareggio e Saavedra a dieci secondi dalla sirena porta le squadre ai supplementari. Nel primo supplementare Coy segna il 5-5, mentre finisce sul palo un tiro di Tonchi De Oro. Nel secondo supplementare Mario Rodriguez va sul dischetto, ma Veludo para il tiro diretto dell’argentino. Non sbaglia Saavedra, appostato alla destra della porta, che fa secco Veludo. Il 6-5 per il Grosseto spedisce le squadre ai rigori. Dal dischetto Rodriguez, Coy, Paghi e Scuccato segnano, De Oro manda a lato, Muglia firma l’8-8, ma Saavedra riporta avanti il Grosseto. Menichetti ferma il tiro di Amato. Veludo para il penalty di Nacevich. L’ultimo rigore è di Baggio che regala la qualificazione al Bassano che affronterà nei quarti gli spagnoli del Lleida, vittoriosi ai rigori con il Valdagno.

Ubroker Bassano-Edilfox Grosseto 9-9 (dopo rigori)

UBROKER BASSANO: Veludo, Bertuzzo; Amato, Sgaria, Pozzato, Baggio, Muglia, Geremia, Coy, Scuccato. All. Miguel Neves Viterbo.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Alberto Lopez e Daniel Pico.

RETI: nel p.t. 3’47 Saavedra, 9’48 Pozzato, 12’56 Coy, 22’39 Coy; nel s.t. 18’12 Coy, 21’15 Rodriguez, 23’18 Rodriguez, 24’27 Franchi, 24’50 Saavedra; p.t.s. 2’25 Coy; s.t.s. 2’ Saavedra.

RIGORI: segnati Rodriguez, Coy, Paghi, Scuccato, Muglia, Saavedra e Baggio; sbagliati De Oro (a lato), Amato (parato), Nacevich (parato).

NOTE: espulsione definitiva Pozzato; espulsione temporanea: De Oro, Pozzato (2), Cabella (2), Rodriguez (2), Coy, Scuccato