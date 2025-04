MIDA, Giani: “Mostra è nel nostro dna. Pronti ad aumentare capitale in Firenze Fiera”

L’edizione 2025 della Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA 89) si terrà alla Fortezza dal 25 aprile all’1 maggio

Firenze: “La Mostra Internazionale dell’Artigianato è un appuntamento per tutti i cittadini, un pezzo importante della nostra identità che ormai fa parte del nostro dna. La rassegna si è fortemente valorizzata e rinnovata in questi anni, al punto che è proprio sulla Mostra e sull’artigianato che in qualche modo Firenze Fiera gioca molto della sua capacità di rendere la Fortezza da Basso un centro espositivo di livello internazionale, come dimostrano gli stand internazionali presenti e come conferma il richiamo di qualità dell’enogastronomia alla Mostra”. Lo ha affermato il presidente Eugenio Giani, intervenuto questa mattina alla Fortezza da Basso alla presentazione dell’edizione 2025 della Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA 89), che si terrà alla Fortezza dal 25 aprile all’1 maggio.

Il presidente, ricordando le origini della mostra, nata nel 1932 come fiera primaverile che si svolgeva al Parterre, ha sottolineato il respiro internazionale dell’appuntamento in Fortezza, dove nel frattempo continuano i lavori per il nuovo padiglione Bellavista: “Quando sarà pronto avremo non solo spazi per le fiere ma anche per grandi congressi, perché l'attività congressistica potrà contare sulla raddoppiata capacità nel padiglione Bellavista. La Fortezza, fra fiere e congressi, potrà sviluppare la sua attività 365 giorni l'anno: i percorsi sui camminamenti sopra le mura ne faranno non solo un centro fieristico e congressuale ma anche un luogo di Firenze con le bellezze che la città può offrire”. Un passaggio in più rispetto alle rassegne che già si svolgono in Fortezza e che il presidente della Regione ha ricordato in sequenza (Pitti, Didacta, Danza in Fiera etc).

Giani ha rivolto i complimenti al presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Beccatini e al Cda dell’ente: “Come socio maggioritario di Firenze Fiera sono davvero contento, perché superati i tre anni della pandemia i numeri ci portano a più di due milioni di utile; c'è da abbattere il dedito di quei tre anni, ma per il resto l'andamento corrente della società è molto buono. Siamo ormai a 24 e più milioni di fatturato annuo, il che significa che questa è una società autenticamente sana. Come Regione Toscana, a fronte di un piano industriale ben definito che sta maturando, manifestiamo la volontà quest'anno di aumentare il capitale sociale”.