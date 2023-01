L'Atlante Grosseto vince ancora contro la Casalgrandese

Grosseto: L'Atlante Grosseto torna a vincere, è la settima vittoria consecutiva per i biancorossi di Alessandro Izzo. Battuta la Casalgrandese per 4-2.



Nel primo tempo sono gli ospiti ad andare subito in vantaggio al 2′ con Giordano. Al 17' Rodrigo in attacco trova il gol dell'1-1, ma subito dopo va in rete Rengifo raggiunto da Mateo al 18' che chiude il primo tempo sul 2-2.

Nella ripresa sarà una doppietta di Mateo al 6' e all'8' a decretare la vittoria dell'Atlante Grosseto, che rimane al quarto posto in classifica.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Lessi, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi. Allenatore Izzo.

REAL CASALGRANDESE: Venturi, Raiola, Capacchione, Conte, Marzano, Rengifo, Giordano, Martina, Ortiz, Checa, Rapacchietta, Carrapa. Alenatore Andrea Grossi.

ARBITRI: Giuseppe Mansueto di Treviso e Alessandro Solito di Castelfranco Veneto; cronometrista Giuseppe Reali di Piombino.

RETI: 2′ Giordano, 17′ Rodrigo, 17′ Rengifo, 18′ Mateo. 6′ st e 8′ st Mateo.