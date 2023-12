L'Atlante Grosseto viaggia in Emilia per affrontare il Bologna

Grosseto: Doppia trasferta per le due formazioni dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, la formazione di Alessandro Izzo che milita nel Campionato Nazionale di Serie A2 di calcio a 5, è attesa da una partita non facile contro il Bologna, formazione che occupa la terza posizione in classifica con 17 punti e che punta decisamente al salto di categoria, mentre l’Atlante che da diverse settimane, dopo aver trascorso un periodo abbastanza sfortunato con alcuni infortuni pesanti, compreso quello del pivot Tommaso Falaschi, che ormai rientrerà ad anno nuovo, ha ritrovato gioco e una buona intesa con la squadra che si sta esprimendo attualmente molto bene, superando al Palabombonera il Prato al termine di una bella partita, è giocando molto bene le due trasferte a Roma contro l’History la settimana prima del Prato è uscito sconfitto per 7-6 dopo aver giocato una grande partita, fallito molte occasioni da gol, colpendo tre pali e purtroppo come le capita spesso subendo dei gol particolari e incredibili, come nell’ultima trasferta nelle Marche che anche in quella occasione i ragazzi di Izzo sono usciti dal campo sconfitti, dove i dirigenti grossetani e i giocatori hanno subito alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere alla fine del primo tempo, oltre anche ad aver subito dei gol evitabilissimi. Ora all’orizzonte sabato prossimo, con inizio alle 17, c’è il recupero della 4° giornata gara che non venne giocata causa l’alluvione che colpì la parte nord della Toscana causando vittime e molti danni.



Siamo andati al Palabombonera per scambiare due parole con mister Alessandro Izzo.

Ciao Alessandro sabato scorso nella Marche, a Potenza Picena hai fatto un’altra bella partita però i tre punti sono andati agli avversari, vero? «Si a Potenza abbiamo creato molto, secondo me non abbiamo concesso molto ma abbiamo preso come ultimamente ci capita, gol rocamboleschi e alquanto banali, ora sabato a Bologna mi aspetto una partita diversa ma allo stesso modo equilibrata contro una squadra completa e con una “rosa” lunga. Non sarà sicuramente facile, loro hanno una idendità chiara e si difendono molto bene, nell’ultima gara in realtà sono stati molto fortunati, ma nell’arco del campionato hanno sempre dimostrato molta solidità! A noi ci mancherà Liburdi e per noi è un’assenza importante, ma non cambierà il nostro piano gara e per noi sarebbe molto importante muovere la classifica».

Questi i convocati che si dovranno trovare alle 10 al Palambombonera per partire alla volta di Bologna, con la partita che inizierà alle 17: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi,Gianneschi, Cipollini, El Johari, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Fabio Perez, sezione Aia di Siracusa, 2’ arbitro Alessandro Mella, sezione Aia di Roma 1; cronometrista Lorenzo Zorzi, sezione Aia di Reggio Emilia.

Anche la formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto gioca in trasferta e precisamente nel Mugello a Borgo San Lorenzo contro la Mattagnanese, l’ultima giornata del girone d’andata e dell’anno 2023, i fiorentini occupano la settima posizione in classifica con sette punti all’attivo, mentre i ragazzi di mister Izzo, che vengono da tre vittorie consecutive e sono al 3’ posto in classifica con 16 punti e sulla carta potrebbero essere favoriti, sempre che giochino all’altezza del suo blasone. «Sono soddisfatto di come stanno andando le cose – ha detto mister Izzo – dopo le prime partite la squadra ha trovato la sua fisionomia, abbiamo centrato con un turno in anticipo la qualificazione alla Coppa Italia, adesso sarà importante vincere a Borgo San Lorenzo e guadagnare qualche punto sulle prime due della classifica non sarà comunque una partita semplice, lo scorso anno facemmo molta fatica, servirà approcciare bene il match e continuare a mantenere una grande solidità difensiva».

Questi i convocati che si dovranno trovare alle 8,10 di domenica mattina al Palabombonera per partire per il Mugello ricordando che la partita avrà inizio alle 11,30: Chisci, Agnelli, Gobbini, Nocentini, Bellucci, Tammaro, Scaffai, Kamberi, Marino, Allegro, Yasir, Imperato, Haruta.