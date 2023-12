L’Atlante Grosseto sabato riceve la visita dell’ostica Olimpia Regium

Grosseto: Dopo l’importante e meritata vittoria della settimana scorsa sul parquet del Bologna Fbc per 2-0, prima sconfitta interna per i felsinei di questo 2023, la formazione dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, sabato prossimo chiude quest’anno sportivo affrontando alle 15,30 tra le mura amiche del Palabombonera l’ostica formazione dell’Olimpia Regium, che occupa la terza posizione in classifica, nella partita valida per la decima gara d’andata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “A2”.



La vittoria di sabato scorso a Bologna è un successo che va oltre i meriti di una squadra che fino alla settimana scorsa prendeva dei gol rocamboleschi con la difesa spesso criticata, a Bologna improvvisamente ha cambiato pelle e è riuscita a non far segnare uno squadrone come il Bologna (per i non addetti ai lavori voglio ricordare che è il Bologna vero e cioè la stessa società che milita nel campionato italiano di Serie “A” di calcio a 11.) che erano due anni che sul proprio parquet non era mai rimasta a digiuno di gol. Pertanto grande impresa ma, sabato prossimo arriva la forte Olimpia Regium di Reggio Emilia e per i ragazzi di Alessandro Izzo servirà un’altra prova di carattere tipo Bologna per incamerare un risultato positivo per chiudere questa prima parte di campionato e guardare al futuro con ottimismo.

Come di consueto come tutti i giovedì sera ci siamo recati al Palabombonera agli allenamenti dell’Atlante Grosseto per scambiare due battute con il tecnico dei biancorossi grossetani Alessandro Izzo in vista di una gara difficile come quella di sabato prossimo e anche per fargli i complimenti per la grande prestazione di sabato scorso a Bologna.

«Non c’è tempo di festeggiare che all’orizzonte c’è subito uno spauracchio come l’Olimpia Regium – commenta il mister grossetano –, la prestazione di Bologna deve darci ancora più consapevolezza, dato che è stata vittoria completa, sotto tutti i punti di vista, ora sabato arriva un’altra grande squadra e valuteremo alcuni accorgimenti dato che ogni squadra ha le sue caratteristiche, noi dobbiamo mantenere la nostra identità e far valere il fattore casa. E’ l’ultima partita del 2023, che è stato un anno solare fantastico per il “mio” Atlante capace di ottenere una bella promozione in serie “A2” e ottenere una soddisfazione incredibile con l’Under 19 dei record. Vogliamo concludere l’anno nel migliore dei modi, un risultato positivo ci consentirebbe di muovere la classifica in un modo decisamente importante».

Questi i convocati da Alessandro Izzo che si dovranno trovare alle 11,45 al Centro Sportivo di Roselle per il pranzo: Brunelli, Guarducci, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, El Mahdi, Imperato, Lessi, Mateo, Zanella, Poggiaroni, Liburdi.

Queste le designazioni arbitrali per la suddetta partita che avrà inizio alle 15,30: 1° arbitro Roberto Galasso, sezione Aia di Aprilia, 2° arbitro Daniele Filannino, sezione Aia di Jesi; cronometrista Simone Scifo, sezione Aia di Firenze.