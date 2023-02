L'Atlante Grosseto incassa una pesante sconfitta dalla Mattagnanese

Grosseto: Il risultato parla da solo, l'Atlante Grosseto dominata e surclassata da quella che è considerata la squadra più in forma del momento, la Mattagnanese, incassa la sconfitta, la seconda consecutiva. Ma non poteva essere diversamente viste le numerose assenze in casa biancorossa, da Nil l'uomo squadra, Liburdi attaccante principe che fino ad ora ha portato 15 gol alla squadra e Didac; assente anche Gianneschi che ha accompagnato la squadra senza scendere in campo a causa di un risentimento muscolare.



Subito in vantaggio i biancorossi al 4′ con Rodrigo vengono raggiunti poco dopo all'8' con rete di Turek per passare in vantaggio all'11' con Muccaj.

Nella ripresa i ragazzi di mister Izzo cercano di rimediare, ma gli avversari insaccano una rete dopo l'atra, al 7′ con Mangione, al 10′ con Secchioni, al 15′ con Becchi e al 18′ con Naldi portando a casa la vittoria.

«La sconfitta ci sta tutta - ha commentato mister Izzo -. Sabato prossimo il campionato sarà fermo, una sosta che ci fa comodo, sia fisicamente ma soprattutto moralmente per permettere ai ragazzi di recuperare le forze mentali dopo questa brutta sconfitta».

Mattagnanese - Atlante Grosseto 6-1

MATTAGNANESE: Becchi, Naldi, Gucci, Garcia, Turek, Votano, Secchioni, Mangione, Muccaj, Francini, Gherardi, Pelagatti. Allenatore Luca Pullera.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Galeota, Rodrigo, Cipollini, Baluardi, Rodriguez M.J., Falaschi, Gianneschi, Mateo, Tamberi, Lessi, Pasquini. Allenatore Alessandro Izzo.

ARBITRI: Rasia di Bassano Del Grappa e Pines del Basso Friuli; cronometrista Sbaccheri di Firenze.

MARCATORI: 4′ Rodrigo, 8′ Turek, 11′ Mucaj. 7′ st Mangione, 10′ st Secchioni, 15′ st Becchi, 18′ st Naldi.