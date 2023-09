L'arciere scarlinese Abballe è campione italiano

Scarlino: Successo ai campionati italiani per l’Apiana Extirpe: Mario Abballe è campione italiano della categoria “Arco nudo”.

Gli atleti della compagnia di arcieri scarlinese mantengono alta la bandiera nelle sfide nazionali in scena sulle Alpi bergamasche Ancora ottimi risultati per la compagnia di arcieri scarlinese Apiana Extirpe 09Leon: ai campionati italiani gli atleti maremmani mantengono alta la bandiera con un oro assoluto nella categoria “Arco Nudo” vinto da Mario Abballe.

Dall’1 al 3 settembre a Schilpario, nella Val di Scalve, sulle Alpi bergamasche, si sono tenuti i Campionati italiani Fiarc di tiro con l’arco di campagna.

La compagnia Apiana Extirpe ha partecipato con i suoi migliori arcieri: Stefano Pistolesi, Adriano Paradisi e Mario Abballe. Per due giorni oltre 300 arcieri si sono sfidati sui percorsi montani nelle 4 specialità di tiro alla sagoma: battuta, round 3d, tracciato e percorso.

Freccia dopo freccia, punto dopo punto, la classifica finale ha visto prevalere Mario Abballe, nella categoria Arco nudo, che si è aggiudicato così il titolo italiano assoluto.

Un’annata davvero speciale per l’arciere della compagnia scarlinese che nello scorso mese di giugno aveva già conquistato l’oro nel Campionato italiano Bowhunter.

Nulla accade per caso e queste vittorie sono il frutto del grande impegno, della grande passione e dell’estrema dedizione che Mario, frusinate di nascita e scarlinese di adozione, ha dedicato anno dopo anno alla disciplina del tiro con l’arco. A lui vanno i complimenti di tutta la 09Leon per aver portato di nuovo la compagnia di Scarlino sul gradino più alto del podio. Una menzione particolare anche per Paradisi che ha chiuso al decimo posto e per Pistolesi, diciottesimo nella agguerritissima categoria dell’Arco ricurvo.