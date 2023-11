L’Aquarium Mondo Marino di Valpiana è una nuova porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere

Gavorrano: Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere (Gr) ha una nuova porta di accesso; si tratta dell’Aquarium Mondo Marino, Centro di Educazione Ambientale e sede del Centro Studi Squali – Istituto Scientifico di Valpiana che si unisce alle altre porte presenti nel territorio del Parco: il Museo Magma di Follonica, il Centro Accoglienza e il Museo Minerario in galleria ai Bagnetti di Gavorrano, il Museo Subterraneo, il Museo Archeologico e il Museo di San Pietro all’Orto a Massa Marittima, il Mubia Geomuseo di Monteverdi Marittimo, il Centro Visite della Riserva Naturale Cornate e Fosini a Gerfalco, l’ufficio turistico di Montieri, il Centro Civico di Ribolla a Roccastrada, il Museo Archeologico Portus Scabris e il Centro di Documentazione di Scarlino (tutti i dettagli delle porte nella sezione “Vivere il parco” del sito: www.parcocollinemetallifere.it).

Il ruolo delle “porte” è quello di fare rete e accogliere i visitatori nel vasto e complesso territorio del Parco per poterli guidare alla sua scoperta. Si tratta di centri di accoglienza, punti informativi, centri di documentazione e musei dove vengono organizzati itinerari e visite guidate, laboratori didattici, seminari e corsi di formazione professionale oltre ad attività di ricerca per laureandi e dottorandi. L’arrivo della nuova “porta” nell’Aquarium Mondo Marino e Centro Studi Squali – Istituto Scientifico è stato formalizzato nei giorni scorsi ma arriva a conclusione di un iter cominciato all’inizio del 2023 e rientra nel progetto “Porte del Parco” in cui ogni anno viene attivata una nuova porta sul territorio. In questo caso per la prima volta si tratta di una realtà privata; un istituto scientifico che rappresenta un fiore all’occhiello per gli aspetti legati alla ricerca e didattica sulle problematiche del mare ma che si occupa anche della storia della terra.

«La nostra struttura – sottolinea Primo Micarelli fondatore e direttore scientifico dell’Aquarium Mondo Marino - è un istituto scientifico, il Centro Studi Squali è riconosciuto con decreto ministeriale, un acquario il Mondo Marino che è Centro di educazione ambientale. Una realtà che può offrire al Parco Nazionale delle Colline Metallifere un ulteriore offerta formativa e educativa in quanto ci concentriamo sullo studio di uno degli ambienti fondamentali della Maremma che è il mare e su alcune sue peculiarità. In particolare – prosegue-, gli squali ed altre specie come la melanopsis etrusca una piccola chiocciolina di acqua dolce che si sta riducendo di numero e che il Comune di Massa Marittima e il Museo Storia Naturale della Specola di Firenze ci hanno incaricato di salvare».

«Aquarium Mondo Marino opera sul territorio del Parco da molti anni – spiega la presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Lidia Bai - e la scelta di aprire una porta del Parco in questa struttura ci apre nuovi orizzonti. In particolare, dal punto di vista della ricerca scientifica si parla di mare e quindi non solo di geologia o miniere, e poi si amplia l’offerta turistica e culturale sul territorio. Una collaborazione utile anche per l'Acquario che si vede inserito all’interno della nostra rete fatta di scambio d’informazioni e sviluppo di nuovi percorsi delle visite». «Un passo avanti per le attività culturali e scientifiche del Parco – aggiunge la direttrice Alessandra Casini – che si aggiunge a quello che offrono tutte le altre porte di accesso. In questo caso si tratta di un vero centro di ricerca scientifica del mare dove si studia la fauna ma si porta avanti anche un approccio didattico. E questo è un aspetto molto importante per il contributo che potrà offrire in merito alle nostre attività con le scuole, oltre a quello sul tema della “blue-economy».

L’Aquarium Mondo Marino si trova in via della Cava a Valpiana, Comune di Massa Marittima, aperto durante il periodo invernale dal mercoledì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e tutti i giorni durante il periodo estivo con il seguente orario dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 tel.3425713315, sito web: www.aquariummondomarino.com e www.centrostudisquali.org