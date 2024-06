L'Aperitivo parla Inglese con Giovanni Fontana Antonelli

Grosseto: Giovanni Fontana Antonelli (Siena, 1967), laureato in Architettura presso l’Università di Firenze nel 1994, è architetto, urbanista e paesaggista. Lavora dal 1998 per l’UNESCO come specialista del Programma Cultura, prima in Africa, poi al Centro del Patrimonio Mondiale a Parigi, ed infine in Medio Oriente (Palestina, Giordania, Iraq e Siria).

Si è occupato della tutela del patrimonio culturale, e in particolare della conservazione e gestione di città e paesaggi storici, così come degli aspetti immateriali della salvaguardia del patrimonio, sostenendo il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Dal 2017 è cofondatore e direttore esecutivo dell’associazione culturale non-profit Archi.Media Trust, che ha sede a Grosseto.

Racconterà la sua esperienza martedì 11 giugno, alle ore 18:00, presso il LOFT di via Mazzini a Grosseto durante una conversazione sul tema "LETTER FROM THE ORIENT".

L’Aperitivo parla Inglese, per scambiare qualche parola, anche in inglese, è aperto a tutti senza prenotazione e senza sovrapprezzo per la partecipazione.