L'Amministrazione comunale apre il nuovo bando “Sponsor eventi Castiglione della Pescaia 2024”

Castiglione della Pescaia: Anche per l'anno 2024 l’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia sta lavorando ad un cartellone ricco di eventi, manifestazioni sportive, spettacoli musicali, teatrali e culturali, e tante altre attività finalizzate ad animare il territorio comunale in ogni periodo dell’anno coinvolgendo il capoluogo e le sue frazioni. Per questo ha deciso di attivare, anche per l’anno 2024, un bando di sponsorizzazione rivolto a privati, così da reperire risorse aggiuntive a sostegno delle iniziative in calendario.







Tra gli appuntamenti che allieteranno le giornate di residenti e turisti durante il prossimo anno ci sarà il passaggio con fermata e lunch break della “Mille Miglia” previsto per giovedì 13 giugno, nuovi eventi nazionali ed internazionali nell'ambito delle “Giornate Europee dello Sport”, i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della circumnavigazione in solitaria in barca a vela di Ambrogio Fogar, nuove mostre al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, il "Festival della Musica di Mare", la "Festa del Cinema di Mare", la Rassegna "Summer Time" con tanti appuntamenti musicali che vanno dal Grey Cat Festival, ai concerti dell'Accademia Solti, dall'Orchestra Città di Grosseto a Note al Chiaro di Luna, e poi i concerti della nuova rassegna "Summer Time Live" con ospiti di rilievo nazionale e il "Calasole Live" in Darsena.

Le aziende sponsor del Comune avranno anche la possibilità di esporre il proprio materiale promozionale nelle tappe del “Giro E”, gara di e-bike organizzata da RCS Sport nell’ambito del Giro d’Italia, di cui il Comune di Castiglione della Pescaia è sponsor per l'edizione 2024.

«Dopo il grande successo sia dell’edizione speciale per le frecce tricolori del 2021 che per la stagione eventi 2023 - dichiara Elena Nappi, Sindaco di Castiglione della Pescaia -, abbiamo deciso di riproporre per i privati la possibilità di essere sponsor di importanti appuntamenti nazionali ed internazionali realizzati in uno dei comuni costieri più conosciuti sul panorama turistico mondiale. Le manifestazioni in programma per il 2024 spazieranno tra i tanti momenti di attività sportive, culturali, musicali, teatrali, esperienze enogastronomiche e dedicate alla bike, cercando di esaudire allo stesso tempo sia i gusti di tutti i nostri concittadini ed estimatori, che portando il nome del comune e dei suoi sostenitori economici al di fuori dei nostri confini per far conoscere e valorizzare le eccellenze del territorio. La modalità della ricerca di sponsor è contestualmente un’ottima opportunità per la comunità castiglionese di avere grandi eventi e per i privati di avere una risonanza pubblicitaria diversa dai canali classici ormai standardizzati e meno attrattivi».

L' “Avviso pubblico per il reperimento di sponsor privati per eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli ed attività di animazione per l’anno 2024 sul territorio di Castiglione della Pescaia” è pronto, consultabile dal sito internet del Comune, e i soggetti interessati possono presentare la loro migliore offerta.

Il bando si articola su quattro tipologie di sponsorizzazione. Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda predisposto dal Comune, già presente sul sito internet istituzionale (www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

La domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 dicembre 2023. Potrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), tramite corriere o con consegna a mano. Le offerte presentate oltre tale data non saranno considerate valide.

L’Ufficio Protocollo è aperto secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso pubblico per reperimento di sponsor privati per eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli ed attività di animazione per l’anno 2024 sul territorio di Castiglione della Pescaia".