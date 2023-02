Attualità L’Ambito Maremma Nord in missione a Bruxelles 2 febbraio 2023

Follonica: Presentare la destinazione Maremma Nord e confrontarsi sulle principali strategie in materia di turismo e agroalimentare portate avanti dall’Europa: è l’obiettivo della missione a Bruxelles che i comuni dell’Ambito Maremma Nord realizzeranno la prossima settimana. Un importante evento che vedrà coinvolti i rappresentanti politici di tutti i comuni dell’Ambito Turistico Maremma Nord, accompagnati dal personale della Destination Management Organization e della nuova Destination Management Company, che si è aggiudicata il bando nelle scorse settimane. La missione durerà dal 6 all’8 febbraio 2023. Durante la permanenza a Bruxelles i delegati visiteranno il Parlamento Europeo, la Casa della Storia Europea e parteciperanno alla Conferenza sulle politiche del turismo. Inoltre incontreranno i funzionari della Regione Toscana per il settore del Turismo e Agroalimentare-enogastronomia e terranno nella capitale belga la Conferenza dei Sindaci. Prevista anche una conferenza stampa con i media locali, che si terrà l’8 febbraio, per presentare la destinazione Maremma Nord. «Si tratta di una visita da parte degli amministratori dell’Ambito Maremma Nord alle istituzioni europee, un’occasione per riflettere insieme sul senso della nostra appartenenza alla casa Comune Europea, soprattutto in questo particolare momento storico – commenta l’assessore al turismo del Comune Capofila di Follonica, Alessandro Ricciuti - Grazie a questa opportunità che ci viene offerta, sarà anche l’occasione per poter effettuare una riunione straordinaria dell’Ambito nella quale tracciare le linee operative sul turismo per il 2023, e allo stesso tempo per presentare l’immagine del nostro straordinario territorio in sede europea». L’Ambito Maremma Nord è formato dai comuni di Follonica (capofila), Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Roccastrada, Montieri, Monterotondo Marittimo, Gavorrano e Scarlino. Un territorio di quasi 1300 chilometri quadrati con oltre 62 mila residenti che può contare su più tipologie di attrattori turistici: borghi, natura, mare, cultura, sport ed enogastronomia. Pochi mesi fa l’Ambito ha ricevuto il titolo di Comunità Europea dello Sport 2023, riconoscimento assegnato da Aces Europe alle realtà che si contraddistinguono per eccellenza e valori condivisi in tema di sport.

