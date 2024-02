L'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto organizza

Il corso Sab Somministrazione Alimenti e Bevande (ex Rec), riconosciuto dalla Regione Toscana



Grosseto: Requisito obbligatorio per chi ha in programma di aprire un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. La partecipazione al corso rappresenta un requisito obbligatorio per tutti coloro che intendono aprire un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pub e negozio di alimentari.

Il corso ha una durata complessiva di 90 ore. La prima lezione è prevista per lunedì 26 febbraio 2024. Per chi fosse interessato ci sarà la possibilità di richiedere voucher regionali a sostegno del costo del corso. Le lezioni si svolgeranno a Grosseto nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26.

Info e iscrizioni: 0564 419544 - 0564 419675 - formimpresa@artigianigr.it