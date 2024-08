Korale con Michelangelo Scandroglio in concerto per Grey Cat Jazz Festival 2024

Follonica: Continua il percorso di Grey Cat festival alla produzione di episodi musicali originali dedicati all’incontro di giovani musicisti provenienti da diversi Paesi sulla base di una idea di Michelangelo Scandroglio. Dopo Londra, Stati Uniti, Barcellona è adesso la volta di Gapyeong, dinamica capitale dell’Oriente che partecipa al progetto con due interessanti talenti artistici. Come per le precedenti edizioni la formula è quella della residenza, con i musicisti che potranno lavorare e progettare insieme. Le opere presentate rappresentano la spinta creativa e l'energia che caratterizzano l'identità della musica contemporanea italiana e coreana, che segue percorsi di rinnovamento e memoria. Importante la coproduzione da parte di Toscana Produzione Musica, che ha per finalità il sostegno alla creatività musicale, e la collaborazione del Jarasum Jazz Festival.



Michelangelo Scandroglio insieme a Youngwoo Lee, Francesca Remigi e Doyeon Kim racconteranno la nascita e l’ideazione del nuovo progetto di produzione e residenza presentato da Grey Cat Festival, in collaborazione con Toscana Produzione Musica.

Ze in the Clouds è un pianista, compositore e produttore d’avanguardia. In continua evoluzione, ha creato la propria visione compositiva partendo dalle sue origini jazzistiche e passando a ritroso per le classiche, scegliendo di condividere i suoi mille volti, senza confini stilistici, con persone e artisti che hanno la sua stessa visione. Teddy Fear, conosciuto anche come PPIERRRRE (Ruggero Pernisco, 1996), è fondatore dell’etichetta discografica JIPO Records e direttore artistico del collettivo Android Feelings.

Posto unico numerato: intero 15 € - 13 € ridotto (under 25 e soci Arci) + d.p.

Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita)

Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita)

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze

Domenica 4 agosto 2024, ore 21:30 Teatro Fonderia Leopolda, Follonica (GR). KORALE: Michelangelo Scandroglio contrabbasso / Youngwoo Lee piano e tastiere - Francesca Remigi batteria / DoYeon Kim gayegeum. Progetto originale Italia, Corea del Sud, coproduzione Grey Cat Festival, Toscana Produzione Musica, Jarasum Jazz Festival.

Foyer Teatro Fonderia Leopolda ore 20:30 KORALE: presentazione del progetto di residenza alla presenza degli artisti presso il Chiostro Fonderia Leopolda ore 20:30. ZE IN THE CLOUDS live solo - Teddy Fear dj set A cura di Android Feelings