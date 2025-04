Sport Baseball. Conclusi i lavori per il nuovo tabellone segnapunti allo stadio Jannella 7 aprile 2025

Grosseto: Lo stadio di baseball Roberto Jannella di Grosseto è stato dotato di un nuovo tabellone segnapunti a led, un intervento che si inserisce nel più ampio piano comunale di valorizzazione e manutenzione degli impianti sportivi cittadini. I lavori, dall’importo complessivo di circa 85mila euro, hanno riguardato la fornitura, la posa in opera e il collegamento del dispositivo ai sottoservizi, con risorse inserite nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Oltre al nuovo tabellone, sono stati eseguiti anche alcuni interventi di manutenzione sul campo da gioco, a beneficio della piena funzionalità e sicurezza dell’impianto.

