"Kissing Gorbaciov" al cinema Stella

Grosseto: Arriva a Grosseto il documentario “Kissing Gorbaciov” di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife. Domani, sabato 23 dicembre alle 19, al cinema Stella è in programma il documentario che racconta la contaminazione e l’incontro tra culture diverse che continua ad avere una carica rivoluzionaria.



Tutto inizia nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento. Qui per la prima volta dei gruppi rock sovietici si esibiscono in quello che la critica musicale ha definito “il primo sbarco ufficiale della nuova armata musicale russa”. Gorbaciov era stato eletto a marzo 1985 come presidente del PCUS e, all’alba della prossima caduta del muro di Berlino, ci si trovava in un momento in cui, sia la Storia che le storie di chi era sul palco, stavano cambiando per sempre. La primavera successiva saranno, invece, alcune band italiane a esibirsi in Unione Sovietica in due concerti tra Mosca e Leningrado, tra cui i CCCP e Litfiba.

Attraverso materiale d’archivio, grazie alla collaborazione con AAMOD e con i CCCP – Fedeli alla linea, con le testimonianze dirette degli artisti, il documentario copre più di 3.500 km tra Melpignano e San Pietroburgo, passando per la rossa Emilia e Mosca, per scoprire l’incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi, fino ad allora divisi, attraverso una lingua che non ha bisogno di interpreti: la musica, la forza del rock, il linguaggio del punk

Il documentario viene proposto nell’ambito della rassegna “Fuori orario” con il progetto “Libri resistenti” promosso dal Festival Resistente con il contributo della Regione Toscana che prima del film parlerà di cultura e resistenza in dialogo con gli spettatori.

Altri film in programmazione al cinema Stella: “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki alle 17 e alle 21.15 “La chimera” di Alice Rohrwacher.