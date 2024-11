Cultura Karan Duo in concerto per “Musica in ospedale” 18 novembre 2024

Agimus partecipa al programma di eventi per celebrare i 60 anni dalla posa della prima pietra dell'ospedale Misericordia di Grosseto con un concerto del festival “Musica in ospedale”. L'appuntamento è stato per domenica 17 novembre alle ore 11.30 nell'auditorium della struttura ospedaliera; l'ingresso è stato libero e gratuito. Grosseto: Il Karan Duo è composto da Martina Veneri (flauto traverso) e Giacomo Scattareggia (chitarra); si sono esibiti nell'esecuzione di composizioni di Bach (Sonata Bwv 1034 per flauto e basso continuo), De Falla (Suite popolare espanola), Castelnuovo-Tedesco (Sonatina op. 205), Bartok (Danze popolari romene) e Borne (Fantasia brillante sulla Carmen di Bizet). Veneri e Scattareggia si sono incontrati alla Fondazione Accademia di Imola in occasione di “Incontri col Maestro”, dov'è nato un progetto di collaborazione volto all’approfondimento del repertorio cameristico per chitarra e flauto, unito alla sperimentazione di nuove sonorità attraverso trascrizioni di alcuni dei più celebri brani della musica cameristica. Entrambi hanno concluso gli studi accademici, laureandosi con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di importanti maestri tra cui Puddu, Tallini, Tampalini, Zuccarini, Boschi, Marasco Oliva. Martina Veneri e Giacomo Scattareggia si sono distinti in prestigiosi concorsi internazionali e si sono esibiti in numerosi concerti, sia come solisti che in formazioni cameristiche. “Musica in ospedale” è un festival di Agimus Grosseto con la presidenza e a direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Tutte le informazioni su www.agimusgrosseto.it. Nella foto: il Karan Duo

