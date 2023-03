Politica Italexit: “Agricoltura, un settore fondamentale per economia Italiana” 24 marzo 2023

Redazione Grosseto: “L’agricoltura è un settore fondamentale per l’economia Italiana e rappresenta una parte significativa dell’occupazione e della produzione nazionale. Tuttavia, la filiera agroalimentare Italiana è stata oggetto di diverse problematiche, tra cui il cambiamento climatico, l’impatto ambientale, la concorrenza internazionale e le normative europee”, dice una nota di Per l’Italia con Paragone Italexit.

In questo contesto, “Per l’Italia con Paragone Italexit” è lieta di annunciare il suo prossimo convegno sull’agricoltura dal titolo “Difendiamo l’agroalimentare Italiano: sfide ed opportunità”. Il convegno si terrà a Grosseto presso la sala Pegaso della Provincia il 25 Marzo 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e vedrà la partecipazione di esperti del settore, uno Chef Maremmano, rappresentanti delle associazioni di categoria, rappresentanti del settore ittico e a conclusione l’intervento del Segretario Nazionale di “Per l’Italia con Paragone Italexit” Gianluigi Paragone. “L’evento – prosegue la nota - si propone di analizzare le problematiche che affliggono la filiera agroalimentare Italiana, evidenziando le sfide ma anche le opportunità che il settore può cogliere per migliorare la propria competitività e sostenibilità. Durante il convegno saranno affrontati temi di grande attualità e rilevanza, come la concorrenza internazionale, le normative Europee e Nazionali e la sicurezza alimentare. L’evento si rivolge ad un pubblico ampio ed eterogeneo, che comprende produttori, imprenditori, tecnici, ricercatori e studenti interessati alla tematica della filiera agroalimentare Italiana. Il convegno rappresenta inoltre un’opportunità per promuovere la collaborazione tra i diversi attori della filiera agroalimentare Italiana, al fine di individuare soluzioni comuni alle problematiche che il settore deve affrontare. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione ospitante sulla pagina facebook “Per l’Italia con Paragone – Grosseto, conclude il coordinatore provinciale, Federico Celentano.

