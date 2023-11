Istituti comprensivi a rischio, amministrazione comunale presenta una mozione per salvarli

L'appello lanciato a Provincia e Regione

Orbetello: La mozione passa a maggioranza in consiglio comunale, l'opposizione si astiene. L'Istituto Comprensivo Don Milani a rischio accorpamento Salvare entrambi gli Istituti Comprensivi del territorio, il Don Milani di Orbetello e il Civinini di Albinia: questo il tema centrale della mozione votata oggi a maggioranza dal consiglio comunale di Orbetello con l'astensione dell'opposizione, che chiede di fare appello a Regione Toscana e Provincia di Grosseto affinché le nuove norme sul dimensionamento scolastico non penalizzino le scuole del territorio lagunare.

I nuovi parametri del dimensionamento scolastico aumentano a 900 il numero minimo degli studenti previsti per garantire l'autonomia degli Istituti Comprensivi rispetto agli attuali 600 e, in Toscana, dai primi dati che circolano sono circa 18 quelli a rischio accorpamento, tra cui figura l'istituto comprensivo Don Milani. Per questo la maggioranza che governa il Comune, guidata dal sindaco Andrea Casamenti, ha presentato la mozione che impegna la giunta a lavorare affinché l'assetto delle scuole lagunari resti immutato.

«La maggioranza amministra e tutela il proprio territorio – sottolinea il vicesindaco di Orbetello, Chiara Piccini che detiene la delega alla pubblica istruzione - ci aspettavamo un analogo atto di responsabilità da parte dell’opposizione. Dai primi dati che ci sono stati anticipati, sono 18 le scuole a rischio accorpamento in Toscana, di cui 3 possono essere salvate. Da parte nostra riteniamo sia necessario salvagurdare gli istituti comprensivi della provincia di Grosseto, particolarmente quelli del nostro territorio comunale».

Oggi il Civinini, che comprende i plessi di Albinia, Fonteblanda e Magliano, conta 630 alunni ed è presieduto dalla dirigente scolastica dottoressa Roberta Capitini, tornata quest'anno anche alla reggenza del Don Milani che conta 543 alunni e l'eventuale accorpamento di uno dei due istituti, oltre a un impoverimento del sistema educativo, metterebbe a rischio più di 7 posti di lavoro.

«L’amministrazione comunale, indipendentemente dai numeri – si legge nella mozione - ritiene importante evidenziare come le caratteristiche del nostro territorio richiedano particolare attenzione e tutele, al fine di evitare che un accorpamento e la relativa riduzione del personale, per un territorio vasto come quello del nostro Comune, possa comportare un impoverimento educativo e una lenta ma inesorabile migrazione verso quei centri dove si riuscirà a garantire i servizi».

La mozione impegna perciò il sindaco Casamenti e la sua giunta a sostenere la presenza di due Istituti Comprensivi sul territorio comunale: «Soprattutto in termini di personale – dice ancora la mozione - che già nelle condizioni attuali, stanti le sempre maggiori problematiche educative ed incombenze burocratiche e amministrative in capo alle scuole, ha difficoltà a garantire un livello adeguato di prestazioni».

Il prossimo passo consisterà nel promuovere presso la conferenza zonale la necessità, definita “inderogabile” , di continuare a sostenere l’esistenza dei due Istituti Comprensivi di Orbetello e di Albinia e portare all’attenzione della Provincia e della Regione la situazione. Lunedì la giunta regionale renderà noti i parametri individuati dalla Regione per gli accorpamenti e poi toccherà alla Provincia di Grosseto indicare quali scuole del territorio rientrano in quei parametri: «Sarà proprio in quel momento – conclude Piccini – che la Provincia dovrà battersi per tutelare l'offerta educativa del nostro territorio».