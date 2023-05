Isole minori: Baroncini (Lega), da Governo risorse preziose per la Toscana

Roma: “Sono in arrivo dal Governo finanziamenti per le isole minori della nostra Toscana, dedicati a iniziative di promozione e attrazione degli investimenti. Il Ministro Calderoli ha annunciato infatti l’invio di risorse preziose destinate a questi obiettivi, molto importanti per il tessuto socioeconomico del nostro territorio.

Precisamente, verranno destinati alla Toscana oltre 185 mila euro per i progetti dei Comuni di Marciana Marina e dell’Isola del Giglio. Investimenti importanti che fanno parte del pacchetto da oltre 4 milioni, che per la sola Toscana ha previsto lo stanziamento complessivo di circa 1 milione di euro. E’ l’ennesima iniziativa del Ministro Calderoli in favore delle isole minori, che dimostra ancora una volta l’impegno profuso per i territori insulari e la volontà di valorizzare le eccellenze del Paese”. Lo afferma il coordinatore regionale della Lega in Toscana, Luca Baroncini.