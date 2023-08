Cronaca Isola del Giglio: sub colto da malore interviene il 118 9 agosto 2023

Isola del Giglio: Attorno alle ore 14:00 di oggi mercoledì 9 agosto un sub è stato colto da malore nei pressi del modo verde all'isola del Giglio in provincia di Grosseto. Prontamente intervenuti i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sudest. L'infortunato, un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice 2 al Misericordia di Grosseto.

