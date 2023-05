Finanza Isola del Giglio, stanziati 120mila euro. La Lega: "Grazie al ministro Calderoli" 26 maggio 2023

26 maggio 2023 135

135 Stampa



Redazione Isola del Giglio: “Oltre ‪120mila‬ euro saranno destinati all’Isola del Giglio per favorire specifiche iniziative di promozione ed attrazione d’investimenti; fondi annunciati dal Governo ed in particolare dal Ministro Calderoli.” Lo annunciano con soddisfazione il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella e la segretaria intercomunale delle Colline dell'Albegna Silvia Magi. “Tutto ciò - commentano - dimostra la massima attenzione nei confronti delle cosiddette isole minori, luoghi che devono essere valorizzati appieno”. Pacella e Magi evidenziano l'utilità dello stanziamento. “Un significativo stanziamento - concludono - che sarà molto utile, dunque, per questa perla della nostra Toscana. Ancora un’iniziativa, quindi, del Ministro Calderoli che conferma la sua volontà di promuovere le realtà insulari, stanziando adeguate misure finanziare a sostegno di questi territori”.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Isola del Giglio, stanziati 120mila euro. La Lega: "Grazie al ministro Calderoli" Isola del Giglio, stanziati 120mila euro. La Lega: "Grazie al ministro Calderoli" 2023-05-26T11:39:00+02:00 153 it Il Ministro Calderoli annuncia lo stanziamento di oltre ‪120.000‬ euro per iniziative di promozione sul territorio di Isola del Giglio. La soddisfazione della Lega. PT1M /media/images/isola-del-giglio-porto-1.jpg /media/images/thumbs/x600-isola-del-giglio-porto-1.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 26 May 2023 11:39:00 GMT