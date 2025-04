Isola d’Elba, al via la prima edizione Dell’Elba Comics + Players 2025

Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, Porto Azzurro ospita la prima edizione del festival dedicato al mondo dei cosplay, dei fumetti, dei giochi di ruolo e della realtà aumentata

Isola d’Elba: Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, l’Isola d’Elba diventerà il regno di appassionati e curiosi di comics e games. Porto Azzurro è infatti pronta ad accogliere la prima edizione dell’Elba Comics + Players, il nuovo festival dedicato alla cultura pop tra fumetti, cosplay, giochi di ruolo e realtà aumentata.

Ispirato al celebre Lucca Comics & Games, il festival elbano, nato da un’idea del direttore artistico Stefano Picchi - noto per la sua esperienza nel mondo degli eventi culturali e artistici e per aver collaborato proprio con il festival di Lucca - vedrà l’allestimento di stand espositivi suddivisi in cinque aree tematiche: Comics, per immergersi nel mondo dei fumetti classici e moderni, cartacei e digitali; Players, dedicata a sessioni di giochi da tavolo ed elettronici a cui i visitatori potranno partecipare; Fan Art Zone, con location dedicate ad un tema specifico in collaborazione con i comuni dell’isola; Didattica e Formazione, con masterclass, esposizioni e performance dal vivo; e Movie, con un cinema allestito per ospitare conferenze e proiezioni. Durante l’evento, si potrà anche assistere al concorso per proclamare il miglior cosplayer.

“Oltre ad essere un’esperienza per gli amanti di questo mondo – spiega Niccolò Censi, responsabile della GAT, la Gestione Associata della promozione del turismo dell’Isola d’Elba - Elba Comics + Players 2025 rappresenta un’opportunità unica per scoprire le bellezze naturali e culturali dell’isola, in un mix perfetto di divertimento, creatività e spirito di comunità”.

Le celebrità del mondo manga e dello sport

Tra i personaggi di spicco di questa prima edizione ci sarà Andrea Lucchetta, campione del mondo di volley, che guiderà i partecipanti alle postazioni di GymGament, un gioco in realtà aumentata, ideato dal pioniere italiano del game development, Riccardo Cangini, e riconosciuto come “Innovazione dell’anno”. Si tratta infatti di una piattaforma in cui l’utente è il protagonista assoluto del gioco, che combina in un’unica esperienza attività fisica, per mantenersi in forma, videogioco e intrattenimento. Durante l’evento, i visitatori potranno sfidarsi in un torneo in compagnia di Lucchetta, al termine del quale, sabato 26 aprile, verrà proclamato il vincitore.

Tra gli altri ospiti di prestigio ci saranno Tamura Yoshiyasu, artista manga giapponese di fama mondiale, Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik, Igor Chimisso, disegnatore Disney per Star Wars e Pirati dei Caraibi, Davide Fabbri, noto fumettista italiano che ha lavorato per la Dark Horse Comics su diverse serie di Star Wars, Arianna Rea, che dal 2013 lavora per Disney come fumettista e illustratrice (Inside Out, Frozen, Rapunzel, Princess Beginnings), e altri nomi illustri del mondo della graphic novel.

Tra gli eventi e le attrazioni in programma

Per i fan del fumetto, un evento imperdibile sarà venerdì 25 aprile con Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik: per l’occasione sarà presentata un’edizione speciale del fumetto ambientata tra le colorate case di Porto Azzurro, ripercorrendo la genesi di questo progetto di fama internazionale.

Tra le altre attrazioni dell’Elba Comics + Players ci sarà anche un’area dedicata agli amanti dei motori: durante il festival, infatti, sarà possibile provare simulatori di guida rally. Mentre per chi è appassionato di manga e vuole saperne di più sulle tecniche di realizzazione, si svolgeranno workshop e corsi aperti per tutte le età e livelli, dai principianti agli aspiranti professionisti, grazie agli esperti della Lucca Manga School, la principale scuola italiana di tecnica manga.

Infine, per chi desidera partecipare al festival c’è la possibilità di usufruire di pacchetti ad hoc con tariffe agevolate. Per maggiori dettagli: https://www.napoleonviaggi.it/

Per maggiori informazioni sull’Elba Comics + Players 2025: https://www.elbacomicsplusplayers.it/