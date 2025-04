Attualità Alla sede Cri di Porto Santo Stefano sono attivi tanti servizi per i cittadini 26 aprile 2025

Internet facile, progetto regionale, con wave punto digitale, per attivazione spid, pec, acceso servizi comunali, acceso servizi della Pubblica Amministrazione: fascicolo sanitario, servizi scolastici. Guida ai percorsi formativi online. Porto Santo Stefano: Contatti: 375 912 8360. Servizio gratuito attivo dal lunedì a giovedì: orario 08,00 / 13,00 Venerdì: orario 08,00 / 12,00. Segreteria CRI aperta dal lunedì al sabato: orario 08,00 / 13,00. Ufficio di Porto Santo Stefano della Confartigianato di Grosseto: Servizio di Patronato a cura del dottor Massimo Sabatini, per le seguenti pratiche: ISEE, 730, Domande di pensione e invalidità, Naspi. Segreteria gruppo donatori del sangue della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento aperta tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Seguici



