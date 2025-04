Bbc Grosseto sconfitto nel secondo confronto allo Steno Borghese di Nettuno

Grosseto: Il Bbc Grosseto archivia la trasferta sul campo del Nettuno 1945 con una vittoria (3-1 in gara1) e una sconfitta, venerdì notte in gara2, per 8-5. La formazione di Carlo Del Santo, allo Steno Borghese, ha giocato testa a testa con i locali per quattro riprese, ma dopo un break laziale, non è riuscita a rientrare in partita per il bel rilievo di Anderson De Leon, che ha messo la museruola (10 le eliminazioni al piatto) alle mazze biancorosse (alcune ancora sotto condizione), che erano invece riuscite a esprimersi bene contro il partente Guzman. Alla base del ko grossetano la non felice prestazione del partente Pineyro, toccato con continuità dai locali e sceso dal monte dopo nemmeno tre inning. Poco concreto anche il rilievo di Penalver, salito sulla collinetta sul 4-4.

Da segnare l’esordio di Marcial Laurencio, 26 anni, reduce da una buona stagione con i Lions Nettuno.

In vantaggio al primo tentativo con il neo acquisto Juremi Profar, che ha spedito nella notte un lungo fuoricampo da due punti, dopo che Tromp è stato colpito. Immediata la risposta di Nettuno che pareggia con il triplo di Barbona, il singolo di Joseph, una base e un colpito. I ragazzi di De Franceschi vanno avanti al 2° con i singoli di Mazzanti e Garcia, una base e un lancio pazzo, ma Martini (il migliore del Bbc a 4/5) al 3° attacco trova il 3-3 con un solo homer a destra, con due eliminati. Le valide di Mercuri, Zazza e Mazzanti portano i laziali sul 4-3. La volata di sacrificio al 4° di Tomsjansen, con Herrera (base) a punto, vale il 4-4, ma dal cambio di campo Nettuno allunga grazie al triplo di Joseph e alla volata di Mercuri. Al 5° arriva il 7-4, al 7° i padroni di casa vanno sull’8-4 su Laurencio. Al 9° il Grosseto comincia a toccare i lanci di De Leon: con un out, Profar batte un doppio, avanza in terza sulla valida di Martini e a casa su quella di Deotto. Nettuno corre ai ripari, inserendo Ciarla, che elimina Herrera e capitan Biscontri e salva la seconda vittoria dell’anno per la sua formazione, dopo quella contro Reggio Emilia. Per i grossetani è il terzo stop dopo le due sconfitte in gara 1 contro Bsc Grosseto e Parma Clima.

Gara2, Nettuno-Bbc Grosseto 8-5

BBC GROSSETO: Tomsjansen 8 (0/4, 1pbc), Tromp 7 (0/4), Profar 5 (3/5, 2pbc), Martini 3 (4/5, 1pbc), Deotto bd (1/5, 1pbc), Herrera 6 (1/4), Exposito 2 (1/2) (Biscontri 0/1), Cinelli 9 (0/3), Greene 4 (1/3).

NETTUNO: Garcia 8 (2/3, 1pbc), Barbona 4 (1/3, 1pbc), Joseph 6 (4/5, 2pbc), Coutinho 9 (0/4), Mercuri bd (1/3, 1pbc), Zazza 5 (1/5), Annunziata 3 (1/4), Trinci 2 (2/3, 1pbc), Mazzanti 7 (2/4, 1pbc).

ARBITRI: Manunta, Menicucci, Migliorini.

SUCCESSIONE PUNTI

Bbc Grosseto 201.100.001: 5 (11bv-0e)

Nettuno 211.210.10x: 8 (14bv-0e)

LANCIATORI

Pineyro 2.2rl-7bv-3bb-3so-4pgl

Penalver (p.) 2.1rl-3bv-1bb-3so-3pgl

Laurencio 1rl-2bv-1bb-1so-1pgl

Gomez 2rl-2bv-1bb-2so-0pgl

Guzman 3rl-4bv-3bb-2so-4pgl

De Leon (v.) 5.1rl-7bv-1bb-10so-1pgl

Ciarla (s.) 0.2rl-0bv-0bb-1so-0pgl

NOTE: fuoricampo di Profar (2p al 1°), Martini (1p al 3°); triplo Barbona, Joseph; doppio Profar, Joseph, Garcia, Zazza, Annunziata, Trinci.