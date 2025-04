Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2025: Educare alla Creatività, Difendere i Diritti, Costruire il Futuro

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Day), che si celebra ogni anno il 26 aprile, invita tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a promuovere iniziative formative e riflessioni interdisciplinari volte a sensibilizzare studentesse e studenti sull’importanza della proprietà intellettuale come strumento fondamentale per tutelare la creatività, l’innovazione e i diritti culturali.

Questa ricorrenza, istituita nel 2000 dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), quest’anno pone l’accento sul tema: "Sostenere l’innovazione giovanile: idee, diritti e futuro", evidenziando come i giovani siano protagonisti nel panorama dell’innovazione globale e necessitino di strumenti adeguati a proteggere e valorizzare le proprie creazioni.

La proprietà intellettuale comprende i diritti su invenzioni, opere artistiche, letterarie e scientifiche, simboli, nomi e immagini utilizzati nel commercio. Essa si suddivide in due categorie principali:

Proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni e modelli industriali);

Diritto d’autore e diritti connessi (musica, letteratura, arti visive, software, contenuti digitali, ecc.).

Educare alla proprietà intellettuale significa educare al rispetto, alla responsabilità, all’identità culturale e alla giustizia. Significa anche preparare i giovani a partecipare in modo consapevole alla società della conoscenza e dell’innovazione, promuovendo una cittadinanza attiva, etica e solidale.

Nel 2025, la protezione della proprietà intellettuale (PI) si conferma come un elemento cruciale per sostenere l'innovazione, la competitività economica e la sicurezza digitale. L'evoluzione tecnologica, in particolare l'intelligenza artificiale (IA), e la crescente digitalizzazione impongono una riflessione approfondita sull'importanza di tutelare i diritti di creatori, inventori e imprese.

Secondo il rapporto World Intellectual Property Indicators 2024 pubblicato dalla WIPO, nel 2023 si è registrato un incremento significativo delle attività legate alla PI a livello globale. I depositi di brevetti, marchi e design industriali hanno mostrato una crescita costante, evidenziando l'importanza strategica della PI per l'economia mondiale.

In particolare, l'Italia ha ottenuto 2.803 brevetti europei con effetto unitario, posizionandosi al quarto posto per origine dei richiedenti, dopo Germania, Stati Uniti e Francia.

L'avvento dell'IA ha introdotto nuove sfide nella tutela della PI. La capacità delle IA di generare contenuti creativi solleva interrogativi su chi detenga i diritti d'autore di tali opere. Inoltre, l'uso di dati protetti per l'addestramento degli algoritmi pone problemi legati alla proprietà dei dati e alla sovranità digitale.

È essenziale sviluppare normative che riconoscano e proteggano le creazioni generate dall'IA, garantendo al contempo il rispetto dei diritti dei creatori umani.

La crescente consapevolezza dei rischi associati alla violazione della PI ha portato a un'espansione del mercato delle assicurazioni sulla proprietà intellettuale. Nel 2024, il mercato globale è stato valutato a 5,36 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 9,64 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuale composto del 7,1% .

Questa tendenza evidenzia l'importanza attribuita dalle imprese alla protezione delle proprie risorse intellettuali in un contesto economico sempre più competitivo.

La WIPO continua a promuovere la consapevolezza sull'importanza della PI attraverso iniziative come la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, celebrata il 26 aprile. L'edizione del 2025 si concentra su come i diritti di PI e le politiche di innovazione possano sostenere la creatività e l'innovazione.

Proposte didattiche e attività suggerite per le scuole: laboratori creativi sul copyright e la tutela delle opere digitali, musicali, artistiche e letterarie; approfondimenti interdisciplinari tra diritto, arte, musica, tecnologia e scienze, con analisi di casi reali e sentenze significative; incontri con esperti (avvocati, autori, imprenditori, innovatori, designer, startup) per raccontare esperienze legate all’uso e alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale; progetti di educazione civica che mettano in relazione diritti umani, sviluppo sostenibile e tutela delle idee; giornate a tema con mostre, dibattiti, podcast, reading o performance create dagli studenti per valorizzare i talenti e riflettere sulla legalità digitale.

Il Coordinamento ribadisce la centralità delle discipline dei Diritti Umani e dell’Educazione civica nella formazione degli studenti come leve per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà civili, in particolare in un’epoca dominata da sfide come l’intelligenza artificiale, la cultura open source, la disinformazione e la pirateria informatica.

La scuola è il primo luogo dove si coltiva la creatività, si nutre il pensiero critico e si insegna che ogni idea ha un valore. Per questo motivo, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e le famiglie a celebrare questa giornata con consapevolezza, spirito collaborativo e visione del futuro. #CreativitàProtetta2025

Prof. Romano Pesavento - Presidente CNDDU