Iscrizioni aperte e due Open day all'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”

Da lunedì 11 a martedì 26 settembre è possibile iscriversi al nuovo anno scolastico. Lunedì 18 e martedì 19 settembre due giornate aperte a tutti in istituto con i docenti

Grosseto: All'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” è tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico. La stagione 2023/2024 della struttura gestita da Fondazione Grosseto Cultura e diretta da Antonio Di Cristofano sta per cominciare e adesso, per chi è già allievo oppure per chi vuole diventarlo, è tempo di iscrizioni: sono aperte da lunedì 11 a martedì 26 settembre, in presenza (rivolgendosi alla segreteria, in via Bulgaria 21, ogni lunedì e mercoledì con orario 9-13 e 15-18.30, il martedì con orario 15-18.30 e il giovedì e venerdì con orario 9-13; contatti: 0564 453128; info@istitutomusicalegiannetti.it) oppure online sul sito www.istitutomusicalegiannetti.it. Inoltre, per offrire ai potenziali allievi un orientamento ancor più puntuale, l'istituto organizza anche quest'anno due Open day alla presenza dei docenti: l'appuntamento è per lunedì 18 e martedì 19 settembre, dalle ore 15 alle ore 19 nella sede di via Bulgaria.

Il programma prevede corsi pre-accademici (da 7 anni) e amatoriali (da 18 anni), e – oltre all’insegnamento degli strumenti tradizionali – corsi speciali in musicoterapia (senza limiti di età), propedeutica della musica (da 3 a 6 anni), canto corale (da 7 a 21 anni), dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), fenomenologia della musica (senza limiti di età) e tanto altro ancora (su www.istitutomusicalegiannetti.it l’offerta didattica completa e tutte le informazioni sui corsi e sui docenti).

Le quote sono rimaste invariate. È previsto il pagamento della tassa di iscrizione, più il versamento delle quote relative per ogni corso (4 rate annuali, da versare a cadenza bimestrale anticipata): per propedeutica, musicoterapia, coro InCantus, laboratori e corsi collettivi, percorso amatoriale, pre-accademico base 1, pre-accademico base 2 e pre-accademico base 3, corsi del dipartimento jazz e moderno e le “lezioni a pacchetto” (sempre individuali, minimo 4 ore). Al momento dell’iscrizione dovranno essere versate la tassa di iscrizione più la quota di ottobre e novembre, con bonifico a favore di Fondazione Grosseto Cultura (IBAN IT81T0885114302000000343468) oppure tramite Bancomat o carta di credito negli uffici di via Bulgaria.





«La stagione 2023/2024 è particolarmente importante per il nostro istituto – ricorda il direttore artistico Antonio Di Cristofano – perché segna il cinquantennale di attività della scuola, in varie forme, dal 1973 fino ad oggi. Un anniversario che sapremo celebrare adeguatamente e del quale presto annunceremo il programma. Ma adesso c'è da pensare al nuovo anno di corsi, seguendo la preziosa tradizione che vede l'Istituto “Giannetti” rappresentare un punto di riferimento per lo studio degli strumenti musicali, per qualunque tipo di utenza: dai neofiti ai principianti, dai semplici appassionati a chi invece desidera perfezionare le proprie abilità per intraprendere un vero e proprio percorso di studi. L’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” infatti propone l’insegnamento pre-accademico delle discipline musicali in linea con i programmi dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci” di Siena, con il quale siamo convenzionati, e consente l’accesso ai conservatori. Come ogni anno il nostro corpo docenti è particolarmente qualificato: aspettiamo tutti agli Open day del 18 e 19 settembre e poi all'inizio delle lezioni».

L'anno scolastico 2023/2024 porta un'altra novità: tutti gli allievi dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” avranno diritto a uno sconto per assistere ai concerti della rassegna Scriabin Concert Series nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse: 6 appuntamenti tra ottobre e dicembre, il sabato alle ore 18 (in arrivo il calendario ufficiale).