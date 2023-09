Iscrizioni aperte al progetto "PEACE II"

Percorso di rafforzamento delle competenze per insegnanti. Le attività formative si terranno a Siena

Siena: Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito “PEACE II” - Progettare e Animare Comunità Educanti, destinato al corpo docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle province di Siena, Arezzo e Grosseto. Il corso è organizzato da Università di Siena, Provincia di Siena e Università per Stranieri di Siena.

Il percorso formativo intende lavorare sul tema della consapevolezza del ruolo che pregiudizi e stereotipi relativi al genere e all’identità di genere giocano nella costruzione di spazi didattici inclusivi. L’obiettivo è sviluppare percorsi educativi in cui il corpo docente assuma il ruolo di facilitatore della presa di consapevolezza da parte della comunità studentesca su quanto gli stereotipi e i pregiudizi legati al genere siano capaci di condizionare quotidianamente le proprie scelte.

Il corso si terrà a Siena il 18, 20 e 22 settembre, in orario pomeridiano (ore 15-19) presso l'Università di Siena. Il percorso prevede anche una giornata finale di restituzione sulle attività condotte nelle classi durante il prossimo anno scolastico, indicativamente ad aprile 2024.

Il percorso per l’area letterario/linguistica si svolgerà nel mese di febbraio, saranno due gli appuntamenti e si terrà presso l'Università per Stranieri di Siena.

Gli incontri si baseranno su metodologie relative all’apprendimento partecipativo e trasformativo. In particolare, verranno utilizzati strumenti didattici propri dell’educazione non formale, in gruppi di lavoro sia misti che suddivisi nelle aree disciplinari.

Il percorso verrà inserito sulla piattaforma ministeriale “Sofia” e l’Università di Siena rilascerà un attestato di partecipazione e un open badge.

La partecipazione al corso per gli insegnanti è gratuita. Per l’iscrizione occorre inviare, entro il 10 di settembre, una email alla segreteria del CUG dell’Università di Siena (segreteria.cug@unisi.it). Informazioni possono essere richieste alla stessa segreteria.