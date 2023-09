IronDario sul tetto del mondo, ancora!

Grosseto: L'atleta Dario Rosini della società Triathlon Grosseto ha recentemente affrontato una delle sfide più impegnative della sua carriera, prendendo parte al campionato mondiale Ironman a Nizza. Gara per la quale si accede per conquista slot o per aver completato 10 gare Ironman. Il circuito Ironman di Nizza ha rappresentato un banco di prova straordinario per Rosini, che ha condiviso le sue impressioni e sensazioni durante questa epica competizione.

La giornata è iniziata con una sorpresa per Rosini, che ha dovuto affrontare il nuoto senza muta per la prima volta in circa 30 gare tra Ironman Full e 70.3. Nonostante le circostanze impreviste, Dario ha dimostrato un'incredibile capacità di adattamento e mentalità resiliente. Aveva preso l'abitudine di prepararsi per questa eventualità e ha affrontato la frazione di nuoto con calma e determinazione, senza lasciare spazio all'ansia. Frazione di nuoto che ricordiamo essere di 3.8km in mare aperto!

La frazione in bici, di ben 180km, ha visto Rosini affrontare il terreno montagnoso di Nizza con grande determinazione. Salendo fino a 1200 metri di quota, ha superato numerosi avversari, dimostrando una forza straordinaria. Durante i primi 40 km si è rifocillato minuziosamente, dimostrando una pianificazione accurata gestendo le risorse corporee con grande attenzione.

Tuttavia, le vere sfide lo attendevano durante i 60 km di discesa finale. Strapiombi pericolosi e tornanti stretti rendevano la discesa un compito estremamente impegnativo. Al chilometro 140, Dario ha subito una brutta crisi in discesa, una situazione inusuale. La tensione costante sui freni e il caldo lo stavano esaurendo. In un gesto di sangue freddo, ha deciso di fermarsi per 10 minuti al ristoro per reidratarsi e rinfrescarsi. Dopo essersi tolto il casco e aver versato una bottiglia d'acqua in testa, si è ripreso e ha continuato la sua corsa. Queste sono gare che non concedono tregua. All'arrivo della zona cambio, al 180esimo chilometro, Dario si prende tutto il tempo necessario per meditare la partenza per la corsa.

La maratona, ben 42km, è l'ultima frazione della competizione. E' stata la parte più familiare per Rosini. Ha mantenuto un passo costante, da buon maratoneta, registrando tempi di circa 5 minuti al chilometro nei primi 20 km e 5 minuti e 40 secondi nei successivi 20 km. Tempi di cadenza eccellenti considerando tutto lo sforzo fatto precedentemente.

Ma ciò che ha reso questa impresa ancora più speciale è stata la presenza e il sostegno costante di Rita, la compagna di vita di Dario. Durante la maratona, nonostante la fatica e l'impegno richiesto, Dario non si è tirato indietro nel regalarle baci affettuosi. Rita è stata una presenza indispensabile per la società Triathlon Grosseto, fornendo costanti aggiornamenti attraverso foto e video, permettendo a tutti di seguire da vicino il percorso di Dario e di condividere le sue emozioni.

In conclusione, nonostante le difficoltà, è riuscito a bilanciare le sue risorse e a mettersi alle spalle molti concorrenti nella sua categoria e nel complesso, il suo spirito combattivo e la presenza amorevole di Rita hanno reso questa impresa ancora più memorabile. Dario ha chiuso il mondiale in 12ore e 49 minuti dimostrando un'eccezionale resilienza e determinazione. Soprannominato "Il Prof" ha tanto ancora da insegnare a tutta la società! La Triathlon Grosseto, società storica di triathlon formata da una storica amicizia amatoriale di sport può vantare di ben tre atleti che hanno partecipato e concluso un mondiale, il presidente Riccardo Casini, Dario Rosini e l'atleta professionista Fabia Maramotti. La società e tutti i sostenitori di Dario sono estremamente orgogliosi del suo straordinario risultato a Nizza e non vedono l'ora di vedere quali nuove sfide affronterà in futuro.